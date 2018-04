Her kan du lese og høyre songen

Kultur

Høyr innspillinga her.

Vi legg ut songteksten under med løyve frå Øystein Hauge:

«Om eit par år dukker det som kjent opp i Romsdal/på Nordmøre ein splitter ny kommune. Hustadvika kommune. Som sjølsagt måtte få ein sang.

Og allereie no kan du på Spotify (og fleire andre stader) endeleg få høyre produksjonen der folk med bakgrunn frå Møremusikarane, Operaen i Kristiansund eller eiga artistkarriere stiller opp i denne gilde dugnaden for den vakre landbrukskommunen ytst mot storhavet.

Fire innbyggjarar i nykommunen kjem til orde. Men teksten må du gjerne forlenge. Med så mange vers du vil: 'I kjem frå inni Malmefjorden', 'I kjem frå uti Buaværet', 'I kjem frå vest for Silnesmyra', 'I kjem frå under Jemdemsfjellet, 'I kjem frå litt før Aurekrysset' osb.

(dei som er med: Simon Kongshaug, Sondre Meisfjord, Ola Kvernberg, Øystein Sandbukt, Rune Tylden, Marjorie Håseth, Odd Arne Halaas og Øystein Hauge).

Og vil du synge med:

I KJEM FRÅ HUSTADVIKA

Tekst: Øystein Hauge

Melodi: Odd Arne Halaas

I kjem frå oppi Torneskleiva

Vågøy he du sør

I he sett snart heile landet

I e langtransportsjåfør

Men når hjula rulle rett vei´n

Og sola heng i vest

Og han Åge søng på radio´n

Då lika I me best

I kjem frå sør i Kornstadfjorden

Båten ligg på land

I he marmorstøv i buksebretten

Høgge her på Strand

I e kjølær – han e løngstær

Og en nåsar e her au

Vi høgge og vi høgge

Ta her livet e ein sjau

(ref)

Bårå bryt

Og vijn´ den søng slik

Her er himmel nok

Her e vi oss sjøl

Her he vi rodd

Her he vi elska

Streva og kjempa

Dansa, grått og lengta

Det e her vi høre te

I kjem frå der kor vegen

tar mot Vevangstraumen bru

Der du aldri ser ein bobil

he fått nok og så vil snu

Der du aldri vil gå glipp tå

MS Fram eller Richard With

Du kan sjå dem klar tå Merraflu

Bakom ryggen te ho Britt

I kjem frå sør om elva

der du svinger tå te Bud

Under borga te han Aslak

E så fint her! Herregud!

Ja det står om oss i Snorre

Det he du sekkert haurt

Vi e fostra opp på norravind

På sild og havregraut

(ref)

Bårå bryt

Og vijn´ den søng slik

Her er himmel nok

Her e vi oss sjøl

Her he vi rodd

Her he vi elska

Streva og kjempa

Dansa grått og lengta

Det e her vi høre te»

