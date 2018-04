– Skal være like høy kvalitet til barn som til voksne

Kultur

MOLDE: Fredag lanserte Moldejazz årets barneprogram, Rabbajazz, med seks forestillinger på programmet.

– Det er samme antall forestillinger som i fjor, men én dag mindre fordi vi kjører to forestillinger mandag, forteller Haugen.

– Litt som å gå på sirkus

Magic Mirror-teltet på Rådhusplassen, som var ny scene i fjor, har gitt festivalen mulighet til å doble antall forestillinger.

– Teltet har vært en kjempeopptur, og i fjor ble alle forestilingene utsolgt, sier Haugen.

Hun forteller at kapasiteten i teltet varierer – i snitt er det plass til 200 barn og voksne pr. forestilling.

I fjor hadde barneforestillingene rundt 1200 besøk (600 barn med én voksen). I år blir kapasiteten større..

– Vi tror flere finner vegen til teltet, som ligger lett tilgjengelig midt i byen. Og så er det stemningen, med alle speilene og det spennende teltet, som er lett å bevege seg rundt i. Det er litt som å gå på sirkus, sier Haugen.

Fem prosjekt for store og små

I år henter festivalen fem ulike prosjekt.

– I år er vi enda mer åpne med tanke på alder. Selv om vi starter mandagen med et prosjekt for de aller minste, 0 til 3 år. Det er jazzmusikeren Frøy Aagre som kommer med saksofonen. Hun ble mor selv, og oppdaget at det fantes få tilbud til denne målgruppa. Forestillinga er interaktiv, og visstnok helt magisk, sier Haugen.

«Kling Klang» går mandag 16. juli, både kl. 13.00 og kl. 14.00.

Onsdag er det Prøysen-prosjektet Lillebror som entrer telt-scena.

– De har laget en plate med Prøysen-låter, og spiller både for barn og voksne, forteller Haugen.

Bandet består av sanger Siril Malmedal Hauge fra Ålesund, Alf Hulbækmo på piano og munnspill, Martin Miguel Almagro Tonne på gitar, Martin Lie Svendsen på kontrabass og Henrik Lødøen på trommer.

Lekerommet med Heine Bugge

Torsdag, fredag og lørdag er det Lekerommet, Bosses Bongoband og Ila Auto som spiller.

– Lekerommet ønsket vi hit i fjor. I år kommer de i en utvidet versjon. Alle dyktige musikere, til og med med vår egen Heine Bugge er med, sier Haugen.

Bosses bongoband, som består av åtte musikere skal skape jungelfest fredag, mens Spellemann-vinnerne Ila Auto spiller bluegrass-konsert lørdag.

– Med unntak av mandag, er anbefalt aldersgrense «alle» på alle konsertene, sier Haugen og legger til:

– Alle prosjektene består av dyktige musikere. Det skal funke like bra for voksne også. Og selvsagt være av like høy kvalitet som det vi ellers presenterer