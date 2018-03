Bel Canto og Whales And This Lake til årets «Jazzvorspiel»

Kultur

Det har blitt en tradisjon at Moldejazz «tjuvstarter» festivalen med «Jazzvorspiel» lørdag før festivalstart. 2018 blir ikke noe unntak og det er to flotte artister som presenteres på SpareBank 1-scenen i Alexandraparken lørdag 15. juli; Bel Canto og Whales And This Lake. Elektropop-pionerene Bel Canto med Anneli Drecker i spissen har en imponerende hit-katalog fra sin storhetstid på 1990-tallet, men er også aktuell med nytt materiale. Whales And This Lake er et av de nye «hotte» banda innen elektropop-sjangeren og det blir derfor spennende å oppleve dem på samme scene, heter det i en pressemelding fra Moldejazz.

Bel Canto

Tromsøtrioen Bel Canto var i nærmere ti år et stolt og avsluttet kapittel i norsk musikkhistorie, men etter at Døgnvillfestivalen hentet dem tilbake til scenen igjen i 2010 til stor suksess har bandet fått nytt liv og ny giv. Nytt materiale har kommet til og konsertene de har gjort på utvalgte store scener de senere årene, blant annet Øyafestivalen i 2017, har vært imponerende.

Bel Canto er pionerer. De dro utenlands for å få sin første platekontrakt på midten av 1980-tallet, og deres umiskjennelige blanding av elektronika, pop og verdensmusikk var nyvinnende og unik. Med albumet «Shimmering, Warm and Bright» (1992) fikk bandet sitt store gjennombrudd og utover 1990-tallet vokste de til å bli et av landets mest ettertraktede liveband. De oppnådde også suksess utenfor landegrensene. Musikken til bandet har stått seg svært godt og nå ryktes det at en ny plate er på gang. Vi gleder oss til gjensyn med et unikt band og til å høre hva nytt bandet har å by på.

Whales & This Lake

Den ambisiøse trioen med det avkjølte og velproduserte elektropo-lydbildet har på kort tid fått rykte på seg for å være et av landets mest lovende band. Bandet frontes av vokalist og låtskriver Hans Olav Settem fra Surnadal. Medlemmene i trioen har svært sammensatt bakgrunn: fra rock på dialekt, til støyjazz og EDM‐produksjon på soverommet. Sammen gravde de seg ned blant kabler og teknologiske duppeditter, og etter et års tid kom de opp på overflaten igjen som Whales & This Lake. Deres første singel var listet på P3 i 20 uker, og gikk rett inn på Viral Hit listen til Spotify internasjonalt. De gjorde en sensasjonell opptreden på by:Larm og ble blant annet trukket frem som «redningsmenn på den bred indiepopens sjø» på musikknettstedet Gaffa.no, heter det i pressemeldingen.

