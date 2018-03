Tre romsdalinger får kunststipend fra fylket

Kultur

Fylkeskommunens Kultur- og folkehelseutvalg vedtok onsdag å tildele kunstnerstipend for 2018 til åtte kunstnere.

Totalt ble det delt ut 600.000 kroner, med formål å styrke Møre og Romsdal som kulturfylke.

– Kunstnerstipenda skal gi kunstnere mulighet til å fordjupe seg i større prosjekt, sier lederf for utvalget, Marit Nerås Krogsæter.

Et arbeidsstipend på 200.000 ligger inne blandt stipendene. Nerås Krogsæter er glad for at dette stipendet er en del av statuttene, siden det kan gi kunstnere stærre økonomisk handlingsrom og ro til å utvikkle kunsten sin.

Disse får stipend

Ved søknadsfristens utløp var det 46 søkere, og de åtte som mottar stipend er følgende:

Arbeidsstipend:

Ane Vik Eines (35), Mjosundet – 200 000 kroner

Visuelle kunstartar:

Ine Harrang (58), Molde – 50 000 kroner

Jon Arne Mogstad, Surnadal – 50 000 kroner

Litteratur:

Joakim Hunnes, Ålesund – 80 000 kroner

Åshild Moldskred, Måndalen – 30 000 kroner

Musikk:

Jorunn Marie Kvernberg (38), Volda – 80 000 kroner

Øyvind Weiset (25), Halsa – 30 000 kroner

Film:

Jan Otto Ertesvåg (49), Ålesund – 80 000 kroner

Deles ut i april

Trondheim kunstmuseum, Norsk forfattersentrum Midt-Norge, Vestnorsk filmsenter og Scenekunstbruket har vært sentrale samarbeidspartnere for fylkeskommunen i vurderinga av søknadene.

I samsvar med statuttene er det lagt særlig vekt på følgende i vurderinga:

Kunstfaglig aktivitet av høg kvalitet, kunstnerisk utvikling, kunstnerisk nyskaping.

Det er også et viktig kriterium at Kunstnerstipendet i størst mulig grad kommer kunstnere i alle kunstsjangre til gode.

Stipendene blir delt ut under Fylkeskulturkonferansen i Kristiansund 25. april.