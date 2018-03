Moro i manesjen med revygjengen på Næs

Kultur

ÅNDALSNES: For 18. gang siden starten i 1999 skal Raumarevyen sørge for åpne latterdører. Fra torsdag til lørdag inviterer de til hele fem forestillinger i storsalen som for anledningen skal gjøres om til sirkus.

– Vi har flere hundre meter stoff. Jeg tror kulissene skal bli bra, sier ny leder for gjengen, Trine Schei.

Vi er innom øvinga fredag kveld, seks dager før det braker løs. Da står flesteparten og synger på et fellesnummer under instruks fra innleid instruktør Marit Lian, men i et hjørne av storsalen står det to og klipper stoff.

– Og dette skal bli?

– En bloddråpesvermer. Det fantes ikke oppskrift på internett, så dette blir spennende, ler Heidi Remen Holm.

Balansegang

På spørsmål om hva forestillinga vil gå ut på, svarer Schei:

– Vi lager litt sirkus av det som skjer i Rauma. Kanskje får noen politikere litt tyn og så har vi har jo et par ganske nybygde hus og litt problematikk rundt Romsdalseggen, sier hun.

– Vi pleier å si at vi skal sparke oppover, ikke nedover. Det er viktig for oss at ingen skal gå ut av salen med en ekkel følelse og klump i magen. Vi prøver så godt vi kan. Vi kan være litt småstygge, men ingen får lage dårlig stemning. Vi får høre hvert år at vi er for snille, men det er en balansegang det der.

– Om vi tar for oss noen, så er det personer i forbindelse med jobb eller verv. Vi tar ikke for oss privatpersoner, legger Anders Hagen til.

Snart jubileum

Neste år kan de feire 20 år. Mye har skjedd siden oppstarten. Nå leier de inn instruktør hvert år. Samtidig kurses deltakerne.

– I vinter hadde vi improvisasjonskurs. Det vil man merke litt alt til årets forestilling, sier Hagen.

Også på tekstdelen har de fått mye kursing de siste årene.

– Vi har kommet over det at man hadde en tekst som var babyen sin og tok det personlig om noen ville endre på noe. Vi har fått prenta inn fra proft hold på kurs at det kan man bare legge vegg. Ingen skriver perfekt på første forsøk, sier han, som er med på mye av tekstarbeidet.

– Mange har kommet med innspill og ideer som jeg har jobbet videre med. Og så kommer kanskje navnebror Anders (Sæbø) og sier at det er bedre slik eller slik. Det er godt samarbeid bak tekstene våre, fastslår han.

Fire ferske fjes

På og bak scena er de totalt nærmere 35 personer i år. Som vanlig har noen kommet til, noen har pauseår og andre er ute.

– Stammen vi hadde for ti år siden, med folk som Anita Nyhagen, Tormod Lien og Raymond Talberg har skala fole av, så det er bra det kommer nytt inn, sier Hagen. I år er det fire helt nye fjes på scena.

Gjengen begynte jobben mot sin 18. forestilling i september. Etter nyttår har det blitt mer intensivt. Denne uka flytter de nærmest inn i kulturhuset. Også intstruktørene Marit Lian og Monica Solberg er på plass hele vegen fram til premieredagen.

– Helt fram til onsdag gjøres det små endringer, forteller Schei.

– Hvordan er det å lede denne gjengen?

– Det er ei morsom oppgave. Man sitter ikke alene og skal organisere alt. Det er en flink gjeng som stiller opp og tar ansvar, sier hun.

Onsdag opplyser Grethe Marie Rødseth ved Rauma kulturhus at 840 billetter er solgt. Det er rundt halvparten av de tilgjengelige - fem fulle hus tar 1650 publikummere.

HVA: Raumarevyen 2018

TID OG STED: Premiere torsdag 15. mars kl. 20.00, spilles også 16. mars kl. 18.00 og 20.30, og 17. mars kl. 17.00 og 19.30.