Eide-revyen går utenfor kommunegrensa

Kultur

EIDE: – Det var mange som ble såret over revyanmeldelsen i Romsdals Budstikke i fjor. Vi fikk kritikk for at det var for internt og at vi burde tatt tak i større tema. Journalisten satte følelser i sving, men jeg tenker kritikken var på sin plass, selv om folk ble rasende da jeg sa det. Man kjører seg ofte inn i et spor hvor man tenker at «dette er riktig», sier Bente Feltstykket, instruktør for Eiderevyen #We too – uten en tråd, som går av stabelen 17. og 22. mars.

Metoo med revyøyne

Årets revy blir dermed annerledes enn tidligere år. Malen er en litt annen. Men revysjangeren er fortsatt sterkt tilstede, ifølge Feltstykket. Folk skal kunne le gjenkjennende av innslagene på scenen.

– Vi vil appellere mer utenfor kommunegrensene i år. Vi har politiske sleivspark og innslag som skal kunne forstås av folk utenfor bygda, og tar selvsagt for oss den heteste av årets nyheter, Metoo. I tillegg kommer vi inn på arbeidsledighet, overgangsalder og gjenbruk av eldre. Folk skal også bli kjent med Hustadvikingen, sier Feltstykket.

– Er det vanskelig å lage humor av Metoo?

– Når vi skal se på vanskelige saker med revyøyne må vi vinkle det på en annen måte. Vi tar også tak i hashtaggen, som brukes i «alle» sammenhenger nå, men også at ikke alle kjenner seg igjen i Metoo, sier Feltstykket.

– God smørje

«En salig blanding av dialog, monolog, dans og musikkinnslag, alt i en god smørje» er Feltstykkets beskrivelse av revyen. Med seg som instruktør har Feltstykket fått Solveig Nerlandsrem, som har drevet med revy i en årrekke og blant annet har vært regissør for Bådalsrevyen i 25 år. Skuespillerstaben på 13 er noenlunde som tidligere år, med unntak av førstereisgutt Ivar Ståle Eide. På lyd har revygruppa fått med Ole Jørgen Flugstad.

– Prosessen er artigst

Feltstykket ser fram til de to forestillingene i Eidshallen, men de to framføringene er ikke høydepunktet med revyjobbinga, forteller hun.

– Det artigste med revyarbeidet er prosessen, skrivinga, ideene og det å prøve seg med noe nytt, sier Feltstykket.

– Blir det dans etter forestillingen lørdag?

– Ja, og de er så ferske at de ikke har ordnet seg med navn ennå. Tre karer som spiller god dansemusikk med hint av country. Det må bli stemning av det, sier Feltstykket.

HVA: Eiderevyen #We too – uten en tråd

TID OG STED: Eidshallen 17. mars kl. 20 og 22. mars kl. 20.