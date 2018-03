Kulturdepartementets pris til Arnfinn Kolerud

Kultur

Prisen ble offentliggjort og delt ut under et arrangement i regi av Kulturdepartementet torsdag 8. mars klokka 13.

Det var statssekretær Frida Blomgren som overrakte prisen til forfatteren fra Rauma.

Før jul var han sur og taus. Nå smiler Rauma-forfatteren over prisnominasjoner og plass på filmfestivalen i Berlin Arnfinn Kolerud var redd «Snillionen» skulle drukne sammen med to års arbeid. Nå har boka fått to prisnominasjoner, er plukket ut til filmfestivalen i Berlin – og kommer både som pocket og lydbok.

Nominert til Kritikerprisen for «Snillionen» Arnfinn Kolerud fra Isfjorden kan få Kritikerprisen for boka om Frank og mor som vinner en million kroner.

Arnfinn Kolerud klar med sin åttende bok, «Snillionen»: – Hva ville du gjort om du ble lottomillionær? Arnfinn Koleruds åttende bok handler om noe mange kanskje har tenkt på

Arnfinn Kolerud kommer fra Isfjorden, men er bosatt i Nordfjord. Han skriver for både barn og voksne.Kolerud debuterte med Berre ikkje brøyteplogen kjem i 1996, ei bok han fikk Kultrudepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur for.Boka Den som ikkje har gøymt seg no (2004) ble tildelt Kritikerprisen, Nynorsk barnelitteraturpris og Guro Sandsdalens litteraturpris, og den ble nominert til Brageprisen.