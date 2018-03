Bare to søkere til jazzlinja

Kultur

Søkertallene for videregående skole for skoleåret 2018/2019 er klare.

De viser at til det nyopprettede tilbudet om jazzlinje ved Molde videregående, som et samlet jazzmiljø og flere politikere kjempet hardt for i budsjettforhandlingene før jul, er det bare to søkere.

– Pr. i dag er det to primærsøkere fra Møre og Romsdal som har jazzlinja som førstevalg, og tre eller fire søkere som har det som tredjevalg. Men det kan selvsagt komme søkere utenfra fylket. Det er jo en landslinje. Oversikten over det er ikke klar fra de andre inntakskontorene ennå, sier Geir Løkhaug, seksjonsleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Laveste elevtall på mange år

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, hadde 3.459 ungdommer søkt om skoleplass på Vg1 for neste skoleår. Det er 175 færre enn i fjor.

– Det er det laveste elevtallet i fylket på mange år. Derfor får vi en generell nedgang, forklarer Løkhaug

– Blir det aktuelt å starte opp et tilbud med bare to søkere?

– Det må vi selvsagt se på, sier Løkhaug, og opplyser at det er 22 primærsøkere til musikklinja ved Molde videregående, mot 41 i 2017 - og bare 17 i 2016.

Forventet ikke mange søkere

Rektor Oddgeir Overå ved Molde videregående skole forteller at det er planlagt for inntil ni elevplasser ved jazzlinja.

– Det hadde vært ideelt med fem, med en instrumentering som gjør at det kan bli et band. Men vi hadde jo ikke forventet så mange søkere, sier Overå, og minner om at også toppidrett hadde en trang fødsel i 1990.

– Vil dere starte opp linja hvis det ikke blir flere?

– Min holdning er ja. Så må fagfolkene vurdere hvordan vi skal få det til. Men jeg er sikker på vi skal få til et godt tilbud, sier Overå og legger til:

– Det er alltid en utfordring å sette i gang noe nytt.

– Har dere vært gode nok på å markedsføre tilbudet?

– Ja. Det kan jeg faktisk svare ja på, sier Overå.

– Søkingen til medier og kommunikasjon er halvert. Hva skyldes det?

– Det har jeg faktisk ikke noe godt svar på, utover den generelle nedgangen, sier Overå.