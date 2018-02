Årets Spellemann-show i gang

Kultur

Presis klokka 20.15 startet hovedshowet, ledet av Jenny Skavlan og Thomas Felberg.

Selve prisutdelingen startet klokka 17 med utdeling av drøyt halvparten av prisene, deriblant i kategoriene klassisk, jazz, samtid og metal, årets popsolist og årets komponist.

Blant dem som allerede har hentet hjem en nysmidd bronseharpe, er Daniel Kvammen, som fikk prisen for beste musikkvideo, og Vilde Frang, som vant klassisk-kategorien, mens Enslaved fikk prisen for beste metal-utgivelse med albumet «E».

Nominert til fire priser

95 nominerte artister, band og orkestre kjemper om i alt 20 priser, hvorav de gjeveste er årets hit og årets spellemann. En av storfavorittene er 22 år gamle Cezinando, som er nominert i hele fire kategorier for sitt siste, kritikerroste album «Noen ganger og andre».

Ni artister kiver om å få den ærefulle prisen Årets låt, blant dem Sigrid for «Don't kill my vibe», Hkeem + Temur for låten «Fy faen» og Cezinando for «Håper du har plass».

Flere stjerner glimrer imidlertid med sitt fravær, blant dem Susanne Sundfør, som er nominert i to kategorier for albumet «Music for people in trouble». Sundfør, som har sju Spellemannpriser fra før, er på turné og rekker ikke hjem til prisutdelingen, ifølge Dagbladet.

I tillegg er heller ikke nominerte som Sigrid, Kygo, Satyricon, Seeb, Paal Flaata, Vilde Frang, Lindstrøm eller Kjell Habbestad til stede i Oslo Konserthus.

Metoo

Derimot setter metoo-kampanjen sitt preg på årets show. Etter et initiativ fra PR- og managerbyrået Little Big Sister, som blant annet har Susanne Sundfør, Cezinando og Karpe Diem i stallen, har Spellemann-ledelsen kjøpt inn hvite roser til arrangementet.

– Grammy-prisen oppfordret til svart antrekk, så dette blir vår variant, sier Charlotte Öqvist i Little Big Sister til Dagbladet.

Spellemannsprisene har vært delt ut siden 1973 til de beste albumene i det foregående året.