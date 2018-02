Silje på Break of Day

Kultur

MOLDE: – Vi ønsket dette så sterkt at vi har flyttet Break of Day fra lørdag til fredag. Dermed kan folk gå på gratiskonsert før de går på jobb, sier Moldejazz-sjef Hans-Olav Solli.

Nyheten ble sluppet torsdag på et arrangement på Krona i anledning Istad Kraft sitt 100 års-jubileum.

– Silje Nergaard er aktuell med nytt album, og en folkekjær jazzartist med et bred publikum. Nå var hun allerede booket til en jobb i Tyskland lørdag. Men fordi vi i festivalen, Istad Kraft og Silje selv ønsket å få det til, tilbyr vi nå morgengry-konsert fredag 20. juli, sier Solli.

Fikk hjelp av Pat Metheny

Det er ti år siden Istad AS første gang ga Morgengry-konserten til publikum i form av en gratiskonsert, skriver Moldejazz i en pressemelding.

– Vi har til dels presentert tøffe saker. Som da Trondheim Voices ville holde en to timers konsert, og den begynte klokka seks. Så nå ba Istad Kraft pent om en artist med et bredere nedslagsfelt, humrer festivalsjefen.

Karrieren til Silje Nergaard startet på Moldejazz da hun som sekstenåring deltok på jammen i 1983 og ble lagt merke til av blant andre Pat Metheny. Hun har siden både vært et av hovednavnene på Romsdalsmuseet, i 2007, og gjort en duett med Kurt Elling under festivalen i 2015.

– Jeg var ung og freidig, og alt lå foran meg. Det var ikke et strategisk valg å gå opp på scena. Det bare skjedde, fortalte Silje Nergaard til Romsdals Budstikke i 2015.

– Du har seinere vært på festivalen ved flere anledninger. Hva forbinder du med Molde og Moldejazz?

– Jeg har mange minner, av å gjøre ting som er litt annerledes. Litt andre konsept. Med Pat Metheny og Ytre Suløen. Og så var det den flotte utescenen. Og jeg husker gågata og Alexandra hotell, og ligge i telt oversvømt av regn, fortalte Silje Nergaard.

Har gitt ut 16 album

Etter at Pat Metheny hadde hjulpet Silje med å skaffe sin første platekontrakt ble hun lagt merke til over hele verden med debutalbumet «Tell Me Where You’re Going», der også Pat Metheny bidro. Silje har så langt rukket å gi ut 16 plater og blitt en av Norges største jazzeksporter, med stor suksess over hele verden.

«For You a Thousand Times» er hennes nye album, preget av artistens mange utenlandsreiser.

– Albumet handler om mennesker som berører meg. Noen av historiene er mine egne, andre er langt unna, men de treffer noe i meg.» – uttalte Silje Nergaard i forbindelse med lanseringen av platen.

Kommer med nytt prosjekt

Det er i følge festivalen et soul-varmt, lekent og levende band hun tar med seg til Molde. Her er varme, analoge keyboards på et fundament av elbass, her er funky trommer og afrikansk perkusjon.

– Hvordan er oppslutningen om morgengry-konsertene?

– Vi har ingen eksakt telling, siden konsertene er gratis. Men snittet ligger vel på 700-800. Tar man i bruk skråninga bak, tror vi at det kan bli plass til 1200-1300, sier festivalsjefen, som har fått positive tilbakemeldinger på flyttingen til fredag.

– Mange skal jo ut og feste med Di Derre samme kveld. Nå slipper de å stå opp grytidlig lørdag, sier Solli.

Break of Day er gratis og starter kl. 07.00. Istad Kraft stiller med gratis kaffe.