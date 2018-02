Slipper samisk artist på samenes dag

Kultur

Den 6. februar, på selveste samenes dag, slipper Rabalderfestivalen et nytt artistnavn til sommerens festival i Reknesparken.

- Jeg så henne og bandet for første gang på Miniøya i fjor og har sjeldent sett mer energi fra en vokalist! Selv om barna ikke nødvendigvis skjønte tekstene hun formidlet så har hun en enorm tilstedeværelse og hadde en herlig kommunikasjon med pubikummet sitt, sier festivalsjef Eivind Fadnes til Rbnett.

Samisk radiopop

Artisten Eivind Fadnes snakker om er den 19 år gamle frontfiguren i Isák, Ella Marie Hætta Isaksen , som synger «samisk radiopop» - både på samisk og engelsk.

- Hun har blant annet covret Cezinando på samisk og er blitt en svært populær og viktig forbilde for samisk ungdom, sier Fadnes.

Hør låten her: https://www.youtube.com/watch?v=4Tww0mEJZdg

Fadnes forteller at Rabalderfestivalen har fått støtte fra Sametinget til konserten.

- Vi i Rabalderfestivalen synes det er viktig å presentere et mangfold av musikk og språk. Vi er svært stolte av at vi har fått støtte fra Sametinget til å presentere Isák for publikummet vårt, sier Fadnes og legger til:

- Med seg har hun to fantastiske musikere: trommeslager Aleksander Kostopoulos som blant annet er Mari Boine sin faste trommis og Daniel Eriksen som blant annet har jobbet med The Wombats, Bendik og Allan Walker.

Fusjon av joik og urbane synther

Isák er 19 år gamle Ella Marie Hætta Isaksen, som sammen med produsent Daniel Eriksen og trommis Aleksander Kostopoulos utgjør en spennende ny fusjon av joik, urbane synther, og et tekstunivers som lekent kombinerer engelsk og samisk.

- Med kun tre singler ute er det først og fremst som liveband ISÁK har bygd seg opp. Og med sine tre fyrverkeri på scenen, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor, sier Fadnes.

Årets Rabalderfestivalen arrangeres 30. juni og 1. juli i Reknesparken i Molde.