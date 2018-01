Arnfinns barnebok er tatt ut til filmfestivalen i Berlin

Kultur

Det sier forfatter Arnfinn Kolerud fra Isfjorden etter at barneboken hans, «Snillionen», ble tatt ut til filmfestivalen i Berlin. Boka ble valgt ut som en av 12 av 150 innsendte forslag fra 30 land.

Innslaget på festivalen, «Books at Berlinale», skal skje 19. februar. Da skal filmprodusenter presenteres for bøker som kan egne seg for filmatisering. Deretter møtes produsentene og de som sitter på filmrettighetene, forlag og forfatterne. Kolerud forteller til Rbnett at rundt halvparten av bøkene som blir tatt ut til festivalen blir film.

- Bøkene mine bruker å stå langt inni lokalet, borti ein krok. No får boka mi stå eit utstillingsvindu midt i Europa, sier Kolerud.

Boka har alternativ tittel «The Million Kroner Kindness Competition», og handler om Mor og Frank som vinner 24 millioner kroner. Boken tar med humor for seg hva rikdom kan gjøre med folk.