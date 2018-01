Nesbø og Hoem solgte godt til jul

Kultur

Topp 15 på boklista for skjønnlitteratur uka før jul består av mye norsk litteratur – men toppes av Dan Browns «Opprinnelsen».

Mest norsk

Brown slapp sin nye Robert Langdon-thriller 3. oktober, og toppet deretter bestselgerlister både her i Norge og verden over. Dette er mannen som har solgt over 200 millioner romaner – så det er neppe noen overraskelse at en ny Landon-bok ble en julegavevinner.

– Men ser vi på de 100 mest solgte bøker før jul, er over 70 prosent av skjønnlitteraturen for voksne norske titler. For sakprosa er andelene enda høyere. Barnebøker utgjør over 30 prosent, sier Stensen videre.

Pondus og En moderne familie

De ti mest solgte skjønnlitterære titlene i uke 51 var «Opprinnelsen» (Dan Brown), «Katarina-koden» (Jørn Lier Horst), «En moderne familie» (Helga Flatland), «Pondus. 16 hjerneceller & dansefot» (Frode Øverli), «Liv andre har levd» (Edvard Hoem), «Heksen» (Camilla Läckberg), «Byens spor», (Lars Saabye Christensen)

«Tørst» (Jo Nesbø), «Juleroser» (Herborg Kråkevik) og «Blå» (Maja Lunde).

Jo Nesbø på topp

Tall fra Bokhandlerforeningen viser at det er Jo Nesbø som topper hardback-lista for hele 2017, mens Maja Lunde solgte mest pocketbøker med «Bienes historie» i fjor.

Ti av de mest solgte bøkene er skjønnlitteratur for voksne. Seks av disse er norske.

Jo Nesbø etterfølges av To søstre av Åsne Seierstad og Arv og miljø av Vigdis Hjort, begge utgitt i 2016 - og for øvrig inne på 5. og 6. plass over mest solgte pocketbøker.