Nytt artistslipp fra Raumarock

Tirsdag var det klart for Raumarocks tredje artistslipp for 2018-festivalen. Slippet besto av fem artister: Gåte, Janove Ottesen, Åge Aleksandersen & Sambandet, Cazadores og Nerli There.

Gåte er tilbake

Det har gått snart 12 år siden de egentlig ga seg, men nå er Gåte igjen aktuelle. Den ferske EP-en «Attersyn» har fått positive anmeldelser. Hamar Arbeiderblad skrev blant annet at «Attersyn er et album som ikke bare er et sterkt comback ifra bandet, men det kan fort også regnes som en av årets beste rockeutgivelser». Adressa skrev at «Attersyn har større og skumlere ambisjoner enn å være et nostalgisk gjenhør».

Trondheimsbandet blir å høre på Raumarock lørdag 4. august.

Janove Ottesen

Den tidligere vokalisten og frontfiguren i Kaizers Orchestra, Janove Ottesen, ga ut et norskspråklig soloalbum i februar, og opplevde at den påfølgende turneen ble utsolgt i rekordfart. Rett over nyttår kommer han med nytt album og ny turné – også denne gangen er mye allerede utsolgt.

Ottesen har mottatt en rekke priser sammen med Kaizers Orchestra, blant annet Norsk Artistforbunds Ærespris, Edvard-prisen for populærmusikk, Årets spellemann, Spellemannprisen for årets gruppe, Spellemannprisen for årets musikkvideo og Alarmprisen for beste liveband.

Han spiller med nytt band på Raumarock fredag 3. august.

Åge Aleksandersen & Sambandet

Trønderrockens «gudfar» Åge Aleksandersen kommer til Åndalsnes allerede torsdag 2. august. Han har opptrådt på Raumarock før, og trenger neppe noen nærmere introduksjon. Åge Aleksandersen har vunnet det meste som finnes av priser og utmerkelser. Han har vunnet spellemannsprisen mange ganger og vært både årets spellemann og fått hedersprisen to ganger.

Cazadores og Nerli There

Det har gått drøyt fire år siden Tromsø-bandet Cazadores debuterte med albumet «Hyperion Days». Bandet befinner seg i krysningen mellom indie og moderne poprock og har blitt mye spilt blant annet på NRK P3. Nå er de klare for Raumarock «større og bedre enn noen gang», ifølge festivalsjef Dag Inge Landbakk.

Noen lokale band slipper også gjennom nåløyet når rockefestivalen på Åndalsnes spikrer programmet for 2018. Nerli There spiller fredag 3. august.

Fra før er det kjent at Dumdum Boys, Raga Rockers Valentourettes, Backstreet Girls, Ogras, De Press og MOS kommer til Åndalsnes den første helga i august.