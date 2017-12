Kvernberg til Kongsberg med Buicken

Kultur

Forfatterne Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg laster opp Buicken med musikerne Amund Maarud og Ola Kvernberg og setter kursen for Kongsberg. Der blir litteratur- og musikksamarbeidet å høre på Poesioasen 8. juli under neste års jazzfestival.

«Buicken» er tuftet på to samlinger med dikt av Saabye Christensen og Stalsberg: «Men Buicken står her fremdeles» fra 2010 og «Min Buick er lastet med» fra 2012. Siste utgivelse kom i fjor, best of-samlingen «Setliste».Prosjektet startet ved at forfatterne og fotograf Lars Eivind Bones reiste til USA på reportasjetur og kom hjem med et overskudd av ord, bakrus, setninger, dårlig råd og stemninger. NTB