Hoem-slekta i storopplag

Kultur

Nå er bøkene om de som dro til Amerika, og de som ble igjen, oppe i et opplag på 280.000 bøker.

Siste bok ut, «Liv andre har levd», trykkes i nytt opplag knappe to uker etter lanseringen, opplyser forlaget. Det er den fjerde boka om slåttekar Nesje og etterkommerne hans som nå teller et opplag på 45.000 bøker.

Det er ikke bare leserne som har trykket bøkene til sitt bryst. Også anmelderne har vært svært positive. Fra Aftenpostens kritiker het det blant annet at «slektskvartetten er preget av en sjelden episk bredde».

Dagsavisens anmelder vendte også tommelen opp, og konkluderte med at «Sammen er disse fire bøkene utgitt over like mange år blitt et storslått epos om mot og dristighet, om umenneskelig slit og et ukuelig håp om bedre tider».

Brev fra slåttekar Nesje datert 1900–1912 ble gode dører inn i stoffet, kunne Hoem fortelle NTB nylig. Da Bjørnson-biografien sto ferdig i 2012 kunne han dedikere seg til slektskrøniken – noe som ble et stort og arbeidskrevende arbeid. Men også svært givende, understreket han i intervjuet. Han sa også:

– Det er få ting som gleder en forfatter mer enn at leseren tar imot det han har på hjertet.