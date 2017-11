Ekteparet får kulturprisen for sitt engasjement i skolemusikken og kulturlivet

Kultur

– Kulturprisen for 2017 tildeles Trond Jansen og Tove Merete Bøe, for deres utrettelige arbeid for å utvikle og fremme musikkens rolle i kultur-Rauma. Spesielt trekkes det fram deres innsats retta for barn og unge i Rauma, skriver kommunen i en pressemelding onsdag.

Kommunen kommer med følgende begrunnelse:

Tove Merete Bøe har hatt en sentral rolle i Åndalsnes (nå også Isfjorden) skolemusikkorps og har gjort en formidabel rekrutteringsjobb til korpset, hvor hun fremdeles er dirigent. Hun er også engasjert i Åndalsnes musikkforening, og har stått i spissen for gjennomføringen av en rekke arrangement, ikke minst av skolemusikkfestivaler som senest i 2017 skapte stor stemning i Åndalsnes sentrum.

Trond Jansen har lenge vært en pådriver for utviklingen av kulturlivet i Rauma, blant annet har han vært en pådriver for å få reist et kulturhus i Rauma. Han har vært en aktiv bidragsyter til skolemusikkfestivaler og andre tilstelninger.

– Begge er glødende opptatte av disse temaene og har på fritiden sin over mange år gjort et stort og viktig arbeid for kulturlivet i Rauma kommune, skriver kommunen og gratulerer vinnerne.

Prisen skal deles ut i et eget arrangement som annonseres senere.