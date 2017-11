– Teater er en stor del av livet. Det er helt uvirkelig

Kultur

MOLDE: Tradisjonen tro presenterte teatersjef Thomas Bjørnager vårens meny på Teatret Vårt for samarbeidspartnere, teatervenner og presse rett før advent, med Snekker Andersen og julebordsforestillingen Midt i livet 2 på programmet.

– Vi har vært her på Plassen i fem år. Og vi fem kulturinstitusjonene står bak 550 arrangement årlig. Når Molde blir plassert som nr. 8 på kulturindeksen, kan vi ta vår del av æren, innledet Bjørnager, som også ser lenger fram i tid enn mot våren:

– Framover ønsker vi å markere oss enda mer tydelig som hele regionens teater. Barneteatret har blitt en suksess med nasjonal oppmerksomhet og prisnominasjoner. Men folk misforstår fortsatt, og tror Barneteatret Vårt er et teater for og med barn. I februar vil vi derfor presentere en ny nettside og ny logo. Og vi gleder oss over at Barneteatret skal samlokaliseres med videregående skole og kulturskole i Ålesund, sa Bjørnager.

Høstsonaten om våren

En av hovedsatsingene til Teatret Vårt etter nyttår blir Høstsonaten av Ingmar Bergman. Mange vil huske filmen ved samme navn fra 1978, innspilt ved Romsdalskysten, og med Ingrid og Liv Bergman i hovedrollene som mor og datter.

– Høstsonaten er et intenst kammerspill, et oppgjør mellom mor og datter. Vi har ingen Bergman i ensemblet, men vi har Vivi Sunde, sier teatersjefen.

Sunde selv er glad for utfordringen til en rolle som er et karakterportrett.

– Jeg både gleder meg og gruer meg litt, særlig når jeg tenker over stykkets tematikk. Charlotte er en kunstner som lykkes i karrieren, men også et ensomt menneske, som har forsaket mye for å følge drømmen. En konflikt vi kan kjenne oss igjen i dag, og som jeg kjenner meg igjen i. Jeg måtte være skuespiller, et krevende arbeid, men ville også være en god mor for mitt barn, sier Sunde.

– Hva tenker du om at dette blir din siste rolle som fast ansatt?

– Det er helt uvirkelig. Vemodig. Jeg forstår ikke at tiden har gått så fort. Det er trist, selv om jeg ikke trenger å slutte helt, sier Vivi Sunde, som fyller 70 år til sommeren.

– Det er mye energi og sult igjen i meg. Men det er klart, rollene henger ikke på trær. Derfor er jeg så glad for både Don Quijote og Høstsonaten, to så annerledes, men spennende og utfordrende roller, sier Sunde, som kom rett fra teaterhøgskolen til Teatret Vårt i 1975.

Gjensyn med Lilly Valentin

I tillegg kan Teatret Vårt by på gjensyn med Astrid Overaa og Lilly Valenting, 15 år etter forrige gang, samt forestillingen Den gang. Og nå.

Dessuten blir det teaterfest for 9. gang fra 7. - 10. mars., og tre besøk fra Riksteatret.

Også Barneteatret Vårt har store planer for våren.

– Vi skal utforske det å leve, blant annet gjennom å se på livets utfordringer, store mysterier og noen grøss, forteller kunstnerisk leder Cecilie V. Lundsholt, som kan by på forestillingene Daisy Detektiv, Tjalve og Roska. Satsingen på teaterlørdag fortsetter også.

– Gjennom et EU-prosjekt utforsker vi teater for ungdom og ny teknologi. Til våren skal vi forske på lyd. Det vil skje i form av pop-up-teater med en campingvogn med grøsserhistorier, forteller Lundsholt, som også gleder seg over 200.000 friske kroner i støtte fra kulturrådet til et nytt, tverrfaglig prosjekt.

– Vi sår stadig spirer som blir til forestillinger i framtida. Det er stas å være med på generere ny scenekunst, sier Lundsholt.