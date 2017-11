Derfor får hun Fylkeskulturprisen 2017

Kultur

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Margaret Alide Rensvik får Fylkeskulturprisen for 2017. Rensvik får prisen for sitt bidrag til kulturlivet i Møre og Romsdal gjennom nesten 40 år. Prisen deles ut under åpninga av fylkestinget i Molde 11. desember.

Rensvik er født i England i 1941, og er utdanna pianist, akkompagnør og musikklærer med diplom i sang. Hun er uteksaminert ved Englands ledende musikkutdanningsinstitusjon, Royal Academy of Music i London. Hun kom til Norge i 1978 som musikklærer ved Atlanten videregående skole og engasjerte seg fra første stund i musikklivet lokalt og regionalt.

– Margaret Rensvik har på en helt spesiell måte kombiert et ideelt arbeid med barn, unge og amatører, samtidig som hun har hatt et høyt profesjonelt nivå som utøver. En kombinasjon som i høy grad har vært med på å heve nivået på musikkutøvelse både i Kristiansund og resten av fylket. Hun har bidratt til en særs positiv utvikling av kulturlivet i fylket, sier leder av kultur- og folkehelseutvalget, Marit Nerås Krogsæter.