Sunniva drømmer om å nå langt

Kultur

Aukra: Går det som Sunniva Liepelt drømmer om vil fiolinen bli en viktig del av livet også i årene som kommer. I dag øver 15-åringen mye. Det må til for den som ønsker å beherske instrumentet og for en ung jente med ambisjoner om å gjøre en god jobb i samspill med profesjonelle musikere. Slik er nemlig Romsdalsorkesteret. Her møtes distriktets profesjonelle musikere, unge talenter og voksne hobbymusikere. Til daglig er Jasminka Penjin ”sjefen”. I Romsdalsorkesteret sitter den erfarne læreren og den unge eleven side ved side.

Skryt fra læreren

- Sunniva er en flink og inspirerende elev som jeg har hatt i mange år. Hun er veldig musikalsk, viser stor interesse for fiolin og øver jevnt og trutt. Fiolin har alltid vært hennes hovedinteresse på fritiden. Det må til for å kunne utvikle seg ytterligere. For å bli enda bedre må Sunniva i årene som kommer øve enda mer enn det hun gjør nå. Det tror jeg hun vet, sier fiolinlærer og medmusiker Jasminka Penjin.

Framgang gir inspirasjon

Fredag startet de helgeturnéen med konsert i Aukra kirke. Sunniva, Jasminka, resten av Romsdalsorkesteret, sangkoret Fjelljom sammen med unge sangsolister fortsetter helga med konserter i Otrøy kirke lørdag og i Molde domkirke søndag kveld. Jasminka Penjin har stor tro på talentfulle Sunniva. Men da nytter det ikke å ligge på ”latsiden”.

- Jeg har spilt fiolin siden jeg var fem år. Med i Romsdalsorkesteret har jeg vært de siste fire-fem årene. Orkesteret er en artig utfordring. Det å spille sammen med folk som er eldre enn meg er bra. Romsdalsorkesteret øver én gang i uka. For min egen del blir det cirka én time med egenøving hver eneste dag. Nå jeg har spilt fiolin så lenge blir det bare artigere og artigere jo flinkere jeg blir. Det er dette jeg brenner for og som jeg vil satse på videre, sjøl om jeg ikke vil velge musikklinja når jeg til våren er ferdig på ungdomsskolen. Jeg satser i stedet på å fortsette å ta timer med musikklæreren min, sier den ivrige 15-åringen.

Unge sangsolister

Det er ikke Sunniva av de unge som er med og setter sitt preg på konsertene i helga. Det samme gjør de sangsolistene Anna Melby, Ina Marie Risvik og Mille Maria Sandnes fra Aukra og Midsund. Ina Marie (14) hadde valgt seg Eva Weel Skrams Selmas sang fra NRK-serien Snøfall.

- Jeg fikk ikke med meg en eneste av episodene når Snøfall gikk på tv i fjor. Men kjenningsmelodien kjenner jeg godt. Det er en fin sang med et godt budskap. Den handler om å lengte etter noe og at det ofte går bra til slutt. Det er viktig å kunne å føle seg fri, uansett hva. Jeg kommer til å fortsette å synge også i framtiden. Jeg trives med sang det sjøl om jeg også gjør mye annet på fritiden, sier den sangglade fotball- og håndballspilleren Ina Marie Risvik. Mille Maria Sandnes fra Midsund. Mille Maria Sandnes som også har Elin Krogsæter ved Midsund kulturskole som lærer hadde også valgt seg filmmusikk.

Synger filmmusikk

- Jeg har valgt en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret. Det er en sang som jeg synes er veldig fin. En rolig sang som handler om noe fint. Sangøvelse har vi hver tirsdag. Det blir en god sang i tillegg til det, sier 11-åringen Milla Maria.

Det blir konsert med sangsolistene, Romsdalsorkesteret, harpespiller Marit Aunan Nerland i Otrøy kirke lørdag før helgekonsertene avsluttes i Molde domkirke søndag kveld kl. 18.00. Omtrent 50 personer fikk med seg konserten i Aukra kirke fredag kveld.