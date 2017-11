Musikalsk sjeldenhet preger helga

Kultur

Aukra: Det er i anledning Romsdalsorkesterets konsertturné til Aukra, Midsund og Molde at Marit Aunan Nerland har funnet fram den skjulte instrumentskatten. Sjøl for den mest ivrige konsertgjenger er harpe en sjeldenhet.

I sin tid var harpa i Molde den eneste på strekningen Bergen-Trondheim. Den allsidige hobbymusikeren bruker harpa på kjente og melodiøse ”Greensleeves” sammen med Romsdalsorkesteret i helga. Marit forteller at hun har lagt ned mange timer med øving for å være best mulig forberedt til helga.

Krevende instrument

- Det er fole mye arbeid med harpe. Jeg fikk vite i sommer at jeg skulle være med og spille melodien på konsertene nå i helga. Jeg spiller mange instrument, men jeg har aldri lagt ned så mye arbeid på et instrument som harpe. Det er et krevende instrument å beherske. I tillegg er det ingen å få hjelp fra. All øving må jeg stå får sjøl uten å ha noen musikklærer eller instruktør som kan veilede meg. Når jeg ser hvor mange timer jeg har lagt ned før disse tre konsertene så har jeg egentlig har jeg fått lite igjen, sier Marit og ler.

Til daglig spiller hun melodisk slagverk i Molde janitsjar. I tillegg blir det pianospilling til hjemmebruk på Marit som i fjor var lansert til den nasjonale prisen som ”Årets ildsjel”.

Ildsjel i ny kåring Nylig ble hun Årets dugnadshelt - nå er Marit Aunan Nerland finalist til Frivillighetsprisen 2016.

Fikk profesjonell opplæring

Marit forteller at det var daværende Molde orkesterforening som kjøpte harpa i 1985.

- Jeg husker det godt fordi jeg var småbarnsmor med nyfødt baby da jeg fikk dette dyret av et instrument inn i huset. Etter at orkesterforeninga ble nedlagt påtok jeg meg ansvaret med å ta vare på harpa. Etter det har den stått godt oppbevart hjemme i kjelleren. Det hender jazzfestivalen spør om å få låne i harpa. Tidligere var jeg med harpa i Kristiansund og spilte der sammen med Operaen. Det var den kjente nederlansk-norske harpemusikeren Willy Postma som i sin tid lærte meg å spille. Jeg husker at Willy sa jeg måtte klippe neglene så korte som det var mulig å få dem. Hun kom hjem og ga meg undervisning. Vi holdt kontakten, men etter hvert skygget jeg litt unna. Ikke bare er harpe krevende. Det er i tillegg et tungt instrument å frakte med seg. Jeg må ha egen bil for å få harpa med seg.

Til å begynne med var denne den eneste harpa mellom Bergen og Trondheim. Tar jeg ikke alt for mye feil, så tror jeg Kristiansund kjøpte seg harpa sjøl etter at de gikk lei av å måtte låne fra Molde hele tiden.

- Det betyr at det bare er du her i distriktet som spiller harpe?

- Jeg kan ikke si at jeg spiller. Jeg lærte det den gang for mer enn tretti år siden. Jeg prøver å holde ferdighetene ved like. Derfor sa jeg ja når jeg i sommer ble spurt om å være med og spille dette stykket. Jeg følte det var en overkommelig utfordring å bli med på.

Marit Aunan Nerland sier hun ikke husker sist hun spilte harpe for publikum i Molde. I sin tid var hun med og spilte fast for Operaen i Kristiansund.

Sunniva drømmer om å nå langt Søkelys på unge sang- og musikktalenter når Romsdalsorkesteret holder konsert i helga.

Neste konsert med harpe-Marit og Romsdalsorkesteret blir i Otrøy kirke lørdag og Molde domkirke søndag. Begge steder kl. 18.00.