Sjekk hvem som kommer til Molde neste sommer!

Kultur

I fjor gikk verdens første Rabalderfestivalen av stabelen i Reknesparken i Molde, med 1.677 unike besøkende og et overskudd på 2.500 kroner. Nå er gjengen bak barnefestivalen, de fleste av dem unge, utflyttede moldensere, klare for første slipp til Rabalderfestivalen 2018, som arrangeres 30. juni og 1. juli neste år.

- Vi kan stolt presentere improteatret Det Andre Teatret med moldenseren Mats Eldøen i spissen, det populære balkanbandet Farmes Market, NRK Super-helt Øisteins Blyant og spellemannprisvinnerne Superbarna, sier festivalsjef Eivind Fadnes.

Flere lokale aktører

Mats Eldøen og Det Andre Teatret tar med seg forestillingen «Lekene slår tilbake» hjem til Molde.

- Det er veldig stas at Mats kommer for å spille forestilling begge dagene under festivalen. Med seg har han også Nils Petter Mørland og Ingvild Haugstad som begge er blant Norges beste impro-skuespillere, sier Tor André Moritsgard, kunstnerisk leder.

Også Superbarna har lokal tilhørighet; prosjektet ledes av Tone Lise og Knut Bjørnar Asphol fra Kleive og Batnfjorden. Superbarna består av barn mellom 8 og 14 år, vant Spellemannsprisen i 2016 – og har gitt ut fem album.

Farmers Market og Øisteins tegneblyant

I tillegg er det klart for gjenhør med det populøre speed-balkan-bandet Farmers Market, som har besøkt Moldejazz ved flere anledninger tidligere. Nå skal de spille for et nytt Molde-publikum på Rabalderfestivalen, nemlig barn mellom 3 og 12 år. Arrangøren er sikker på at det kommer til å gå bra.

- Farmers Market, med Stian Carstensen i spissen, er et fyrverkeri av et band. De henter inspirasjon fra hele verden, men aller mest fra Balkan-området. Carstensen er også en formidabel formidler som garantert vil skape god stemning i Reknesparken, sier Eivind Fadnes.

Øistein Kristiansen, kjent fra tv-programmet Øisteins blyant, har også besøkt Molde før. Nå pakker han tegnesakene og lager et sceneshow på Rabalderfestivalen.

– Øisteins Blyant fenger hele familien og kommer til å bli en hit på neste års festival, tror festivalsjefen, som kan love flere godbiter fram mot den andre utgaven av Rabalderfestivalen neste sommer.