– Gir alt uansett om det kommer 20 eller 500

Molde: Ina Wroldsen startet karrieren som soloartist, men gikk tidlig over til å skrive musikk for andre. Med sine listesuksesser for artister som The Pussycat Dolls, Britney Spears, One Direction, Shakira, Demi Lovato og Leona Lewis, er det ingen hvem som helst som besøker Molde førstkommende fredag.

– Det blir stas å komme til Molde. Jeg har aldri vært der før, og det er noe av det som er spennende med å legge ut på en turné. Jeg får jo besøke mange steder jeg aldri tidligere har vært, forteller artisten.

Platekontrakt

Mange kjenner henne som dommer i Idol-panelet fra 2016, men 33-åringen har lang fartstid i musikkindustrien. Hun er den ene halvdelen av bandet Ask Embla med hiten «Father´s eyes», og i 2015 var Wroldsens sang, «How Deep Is Your Love», en av de mest avspilte sangene i verden. Inneværende år har vært spesielt for artisten.

– 2017 har vært et veldig rart år. Jeg har undertegnet kontrakt med Simon Cowells plateselskap Syco Music, og sittet i dvale i studio og skrevet og skrevet, forteller hun.

– Hvordan er det å ta steget til egen platekontrakt og skulle gi ut soloalbum?

– Jeg har jobbet i denne bransjen i snart 15 år, og er ganske avbalansert. Jeg er klar over at jeg ikke er noen fersking i gamet, men likevel er det skummelt også. Jeg vet jo hvor vanskelig det er å lykkes, men er utrolig takknemlig for at folk synes musikken min er fin, sier hun.

Gammelt og nytt

Til Molde kommer hun med både nytt og gammelt materiale.

– Det kommer mye nytt fra meg over nyåret, men dette skal publikum allerede få en smakebit på nå. Og sjølsagt skal jeg spille gamle sanger, både fra Ask Embla og andre låter jeg har laget, forteller Wroldsen.

Befriende

Å gå fra å skrive sanger for andre til å gjøre det sjøl, beskriver Ina Wroldsen som befriende.

– Det er så deilig og befriende å skrive om det jeg bryr meg om sjøl, forteller hun.

– Og nå satser du for fullt på å framføre dine egne sanger i framtida?

– Jeg håper jo framtida tillater at jeg kan skrive for meg sjøl.

– Og målet er å slå gjennom internasjonalt som soloartist ?

– Mål og mål. Jeg synes i hvert fall jeg må prøve, så får vi se. Jeg håper uansett at jeg får turnere i Norge og må jeg supplere med å skrive for andre så er det også helt greit, sier hun.

Første turné

Ina Wroldsen gjennomførte en miniturné i vår, men nå gjør hun det litt større.

– Dette blir den første turneen over litt lengre tid. Det er noe helt annet å sitte i studio alene, så nå er jeg spent på om folk gidder å komme fordi jeg er så dårlig til å gå på konsert sjøl, forteller hun.

– Gir alltid alt

Artisten som i mange år har vært bosatt i London, har nå flyttet heim til Norge.

– Jeg elsker å være i Norge, og er ganske rotfestet. Jeg har den samme hverdagen som mange andre med barn og klesvask og slikt. I tillegg holder jeg på så mye med musikk at på kvelden er det liksom det siste jeg vil, men jeg elsker å gå på konsert når jeg først gjør det. Så jeg håper flest mulig tar vegen til Bjørnsonhuset. Jeg gir alltid alt uansett om det er 500 eller 20 som dukker opp, sier Ina Wroldsen.

Managementet vil ikke opplyse om hvor mange billetter som er solgt til fredagens konsert.

– Vi ønsker ikke å gå ut med de tallene. Det har vært godt salg, men det er fortsatt ledige billetter. Det er kun ståplasser til konserten, opplyser Pia Litleskare i Nordic Live.

Tid: Fredag 10. november klokka 21.00. DJ-Kollektivet Ingen Hensyn spiller fra klokka 23.00.

Sted: Bjørnsonhuset