Elvis for 700 i domkirka

Kultur

MOLDE: - Denne kvelden skal handle om tro, håp og kjærlighet. Takk for at dere er her. Og så mange!, sier Elvis-tolker Morgan Vøien fra Bud, for anledningen kledd i hvit slengbukse og en mønstret beige-blå skjorte med de karakteristiske smykkene; halskjede, belte og ringer.

Fullt hus

Det er Molde Janitsjar som er initiativtaker, produsent og teknisk ansvarlig for konserten i Molde domkirke fredag kveld, som ledes av dirigent Leiv Skeidsvoll.

Hovedkorpset til janitsjarer er forsterket av et band med André Gussiås, Torstein Fuglset, Bjørn Ove Hagset og Kolbjørn Venaas jr., samt ei vokalgruppe bestående av Morgan Vøiens kone Ann Helen Berg Vøien, Christina Frisnes, Finn Tungehaug og På Aure.

- Tusen takk for at dere er her. Og for at dere kjøpte billett så tidlig. Tenk, én måned før, sa styreleder i Molde Janitsjar, Nils-Gunnar Solli innledningsvis. Han opplyser at kirka er helt full, med 700 gjester.

Konserten starter rolig med låter som Welcome to my World og Always on My Mind, Return To Sender og Bridge over Troubled Water.