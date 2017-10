Vil du på Ida Jenshus-konsert, må du vente til 2018

Kultur

Molde: Molde har lenge vært oppført som stoppested på turnéen til albumaktuelle Ida Jenshus, nærmere bestemt den 25. november i det gamle kulturhuset.

Utsatt til 2018

Arrangør er Skyhøyt Live Scene, som tirsdag kveld melder på sine Facebook-sider at «november er en måned det skjer svært mye kulturelt i Molde. En del arrangement kollidere dessverre og vi har etter avtale valgt å flytte konserten med Ida Jenshus til et senere tidspunkt i 2018. Alle solgte billetter blir refundert 1/11-2017 direkte fra Hoopla. Vi kommer tilbake når vi er klare med ny info Ida», skriver arrangøren.

Spillested for Satyricon uklart

Også bandet Satyricon, som for øyeblikket er på Europa-turné, står Molde oppført på turnéoversikten som første spillested i Norge, den 22. november. Tidligere har arrangør fortalt at brusfabrikken til Sylte var en aktuell scene. Nå står bandet oppført med gamle kulturhuset på turnélista, mens det bare står «Molde» som lokasjon om man forsøker å kjøpe billett via Tikkio.

– Når det gjelder Satyricon kommer vi med info når alt er klart, 1-2 dager. Den nye kultursjefen har lagt et tak på maks 1 konsert mnd på Gamle kulturhuset. Det gir oss noen utfordringer for bruken og planlegging. Andre arrangement, konserter og artister, kommenterer vi ikke før det er klart, skriver Pål Henning Ilstad i en melding til Rbnett.