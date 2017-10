Skal skape endringer hos moldenserne

Kultur

Molde: Berit Nordstrand er utdannet lege, har skrevet en rekke bøker og holder mange foredrag landet rundt. PÅ Facebook har hun 70.000 følgere og instagramkontoen hennes følges av 30.000. Til Molde kommer hun med foredraget «Ta vare på deg sjøl».

– Det er en stund siden jeg var i Molde, og det har vært mye mas på Facebook om. Det skal bli gøy å komme tilbake, forteller Nordstrand.

Skape endringer

Hun holder en rekke foredrag året rundt over hele landet.

– Jeg snakker for om lag 20.000 mennesker årlig. Uten å være beskjeden så er det veldig mange som forlater salen med stor entusiasme og iver til å gjøre endringer i livet sitt.

Og skape endring er det hun ønsker å gjøre gjennom sine bøker og foredrag.

– Det er så utrolig lite som skal til for å få et bedre liv. Jeg er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og har brukt kosthold til å skape endringer hos pasienter, sier hun.

Får publikum til å forstå

Nordstrand mener det ikke bare er viktig å forstå hvorfor, men også hvordan kroppen får det bedre.

– Jeg tror det er viktig fordi mange tror de gjør mye riktig. Det vanligste er at sammensetningen på tallerkenen blir feil. Vi spiser for lite grønnsaker, for lite fett og feil fett. Sjøl om råvaren er sunn, setter vi det sammen slik at matretten blir usunn. I foredraget lager jeg morsomme historier som får folk til å forstå faget, sier hun.

12 år yngre

Men foredraget handler mer enn bare om endringer i kostholdet. Også mosjon og det mentale spiller inn.

– Jeg vet jo at mange har det travelt i hverdagen. Sjøl er jeg seksbarnsmor, og har mange konkrete tips å komme med. Det handler om å bli mer hverdagsaktive, og hvordan vi kan stresse ned og komme ut av tidsklemma. Dette kan bremse aldringen og gi oss mer energi. Om man følger programmet vil man rett og slett bli friskere.

– Du lover at på 12 uker kan man bli 12 år yngre?

– Ja, og dette er et forsiktig anslag som bare gjelder tipsene jeg har om mosjon. Om matendringer og den mentale biten kan det fort dreie seg om mye mer. I dag har vi unge nordmenn på 25 år med en biologisk alder på 60–70 år. Det skal små endringer til for å senke den biologiske alderen – det er faktisk mulig å bli langt yngre enn det som står på fødselsattesten, forteller Nordstrand.

Foredrag for alle

Og foredraget er ikke bare for dem som lever usunt.

– På ingen måte. Dette er for både friske og sjuke. Det handler bare om å legge om kursen litt. Om du er i en vinklubb, syklubb eller i en gjeng som trener aktivt, kan du ha stort utbytte av dette.

Samarbeid i Molde

Nordstrand har også kommet ut med sin egen tran – dette via et samarbeid med moldefirmaet ORIVO.

– Jeg er veldig stolt den tranen. Den er kvalitetssikret i Molde og deres merking beviser fiskens opprinnelse. Det er faktisk den eneste sertifiserte tranen på markedet, sier Berit Nordstrand.

– Messepreg på Seilet

Svein Erik Haugmo i ORIVO gleder seg til å få Nordstrand til Molde.

– Tidligere var vi mer kjent internasjonalt, men Berit Nordstrand sørget for at vi fikk et gjennombrudd nasjonalt. Alt vi har gjort er å hjelpe til med å finne råvarekilde, sier Haugmo.

Men torsdagen dreier seg også om mer enn et foredrag.

– Det blir litt messepreg på Seilet med stands fra forskjellige lokale produkt. Det er mange bedrifter som vil identifisere seg med dette, sier Haugmo.

Sted: Bjørnsonhuset

Tid: Torsdag 19. oktober

kl. 19.30-21.30