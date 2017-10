Stine Robin fra Molde aktuell i «Albert & Anna» – hyller den livslange kjærligheten

Kultur

Denne artikkelen var på trykk i Romsdals Budstikke 16. mai 2017.

«Albert & Anna», skrevet av den folkekjære forfatteren Frode Grytten, er en av Riksteatrets storsatsinger til høsten; stykket skal spilles hele 48 steder, deriblant i Molde og Bjørnsonhuset 2. oktober.

– Det er første gang jeg er med i en Riksteatret-oppsetning, og jeg tror det blir helt fantastisk å turnere landet rundt. Det er en utrolig flott forestilling, og jeg gleder meg til å vise den i byer og bygder som ellers ikke har så stort teatertilbud. Og jeg har aldri vært i Nord-Norge, sier Stine Robin Berg Hansen (27) fra Molde – som bruker skuespillernavnet Stine Robin.

Livslang kjærlighet

Stine Robin har gått Teaterhøgskolen i Oslo og er fast ansatt på Den Nationale Scene i Bergen, der hun nylig var å se som Ofelia i Shakespeare-klassikeren Hamlet.

– Fra drap og stormanns- galskap i Hamlet til jordnær kjærlighet i Albert & Anna. Kontrasten kan vel ikke bli større, sier Stine Robin, som har rollen som den unge Anna.

– Fortell – hva handler det om?

– Stikkordet er livslang kjærlighet. Handlingen utspiller seg i hagen, der Albert og Anna har tilbrakt mye tid. Jeg og Kristoffer spiller de to som unge. Vi er deres minner, men opptrer også i dialog med dem, sier Stine Robin.

Hennes medskuespillere er Kristoffer Kristoffer Sagmo Aalberg som den unge Albert, samt Kari Simonsen og Sverre Bentzen som det eldre ekteparet.

– Utover i stykket merkes det at Anna er sjuk. Grytten har ikke direkte skrevet hvilken sjukdom det er, men det er tydelig at det dreier seg om demens, sier Stine Robin.

– Hva synes du selv om stykket?

– Det er få teaterstykker som handler om liv og kjærlighet på denne måten. Så jordnært og nedpå. Det er to helt vanlige mennesker som løftes fram. Det er veldig gjenkjennelig. Alle har opplevd at en i ens nærmeste familie blir sjuk, sier Stine Robin.

Gråt under prøvene

Skuespilleren forteller at Frode Grytten – som har sett en av prøvene – ikke har spart på kruttet.

– Det unge paret er virkelig stormforelsket! Og vi følger dem gjennom bryllup, barn og det livet de etablerer sammen. For meg er den største utfordringen at de har mistet et barn. Det er ikke lett å sette seg inn i, sier Stine Robin.

– Hva håper du publikum skal sitte igjen med etter forestilling?

– En følelse av å bli sett og inkludert i historien. Den handler jo om alle sine liv. Selv har jeg begynt å grine under prøvene med Kari og Sverre, fordi det er så rørende. Så jeg håper og tror at også publikum blir berørte, sier Stine Robin.

– Hva har du lært av dine mer erfarne medskuespillere?

– Kari og Sverre er fulle av liv, så spreke og unge i sinnet. De er utrolig inspirerende å jobbe med. De legger ikke fra seg manuset, de går gjerne sist og kommer først, og er fulle av røverhistorier, humrer Stine Robin.

Oslo-premiere 18. mai

At stykket er helt nyskrevet, gjør det spesielt for de involverte.

– Det ligger mye hjerte i dette, fordi alle har et så personlig forhold til det, sier Stine Robin.

Oslo-premieren blir på Riksteatret i Nydalen 18. mai, deretter på Den Nationale Scene i Bergen under Festspillene 23. mai.

– Ingen sprell på 17. mai for din del?

– Nei, det blir en stille og rolig nasjonaldagsfeiring på meg. Jeg tror jeg må isolere meg helt. Når nervøsiteten kommer – for det gjør den uansett – er det godt å ha landet, og være jordet i seg selv.