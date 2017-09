To av Norges største stemmer møtes i Tomrefjord

Kultur

- Vi møttes ganske tilfeldig på en konsert i fjor. Etter litt press fra meg fikk vi til en duett og det ble utrolig morsomt, forteller Knut Marius Djupvik, The Voice-vinneren fra 2013, om hvordan han ble kjent med en annen av landets store sangstemmer, Maria Haukaas Mittet fra Senja. Hun ble kjent gjennom Idol, vant Melodi Grand Prix i 2008 med "Hold On Be Strong" og gikk helt til topps i NRKs Stjernekamp i 2015.

Vil vise fram romsdalsnaturen

Knut Marius forteller at han lenge har villet få til en konsert sammen med en kvinnelig artist i Tomrefjorden.

- Musikkens Venner tente på ideen og de spurte hvem jeg hadde mest lyst til å dele scene med. Svaret kom spontant: Maria Haukaas Mittet. Jeg tok kontakt og nå har det blitt virkelighet, sier Knut Marius.

- Hva viser du fram fra hjembygda når du får slikt besøk?

- Hun kommer jo på et beleilig tidspunkt. Denne uka har vel nesten vært årets råeste i Romsdal. Med fine høstfarger i fjella må jeg jo vise fram den fantastiske naturen vi har her i nærheten, før og etter jobb. Om jeg jeg får sjansen skal jeg også peke på Vik-Huset og barndomshjemmet, sier Knut Marius.

- Hvordan vurderer du Maria som vokalist?

- Jeg setter Maria utrolig høyt som artist. Hun har en formidlingsevne og en intensitet jeg synes er enestående og som gjør henne til en av Norges beste artister. Hun har et voldsomt naturtalent, jobber steinhardt og er en gave til kulturen. Både nasjonalt og internasjonalt, sier Knut Marius.

Bredt repertoar

Lørdag skal de to boltre seg i Idahall sammen med Tomra Brass Band.

- Hvordan høres dere to ut sammen?

- Nå har vi ikke så mye scenetid sammen, men jeg synes stemme utfyller hverandre, samtidig som vi er litt like. Det er nesten publikummet på lørdag som må komme med dommen, humrer Knut Marius.

- Hva står på repertoaret?

- Det er bredt. Vi har valgt sanger vi liker og sanger som vi er ganske sikker på publikum vil like. Dette skal være en musikalsk fest hvor både publikum og artister skal gå ut med et smil om munnen. Både han som liker Stevie Wonder og hun som liker Andrea Bocelli, samt de som liker brass og de som liker sang.

- Dine forventninger til kvelden...?

- Jeg forventer at det skal bli dritbra, veldig gøy og en kveld som setter et lite spor i Idahallens vegger. Selv om den veggen er ganske fullstappa fra før!

HVA: Høstkonsert med Maria Haukaas Mittet, Knut Marius Djupvik og Tomra Brass Band

TID OG STED: Idahall lørdag 30. september kl. 18-22