Dotten med frensk åpning

Kultur

FRÆNA: I hvert fall er det klart dersom årets utgave av Dotten-revyen klarer å følge opp publikumssuksessen fra tidligere år.

– Vi solgte nesten 800 billetter på forrige forestilling i 2015, sier Dag Thønder Tennøy.

– Da hadde vi riktignok ikke revy, men framførte en farse.

Veteraner og nybegynnere

Første gangen Dottenrevyen gikk av stabelen var i 2010.

– Det året hadde vi to oppsetninger, sier Tennøy.

– I 2011 og 2016 hadde vi ikke forestillinger, men i år blir det to forestillinger. Fredag 29. og lørdag. 30. september på Bygdahuset Vonheim. På lørdag blir det også dans med Åndalsgutan etter endt forestilling.

Mens Tennøy har vært med i revyen siden starten er Marit Eide Solheim og Oddvar Bjerkeset med for første gang. Marit har også vært med i Molderosetten, men har benyttet det revylagets pause til å utfolde seg på Vonheim.

– Det er en liten overgang fra å være med i revy i Molde hvor over 50 personer er i sving til denne revyen hvor vi er ti aktører, med til sammen 15 på forestillingene. Det blir litt mer ansvar på hver enkelt når vi er så få. Og så blir det kanskje lit mindre strukturert jobbing, he he.

Må ikke være lokal publikummer

Hun har fått hovedansvaret for sang i år og har også skrevet flere av tekstene. Ellers skriver mange av de andre i revyen også tekster.

– Vi begynte i fjor høst, sier Tennøy.

– Temaene er lokale, men ikke så lokale at hvem som helst kan komme å se revyen, selv om de ikke bor i Fræna.

– Bortsett fra at de må forstå «frenin» da, sier Marit.

På nett og papir

Konkret hva revyen skal inneholde vil de ikke røpe, men ordføreren kommer, får vi opplyst. Gjengen sier at de er mer i rute på nåværende tidspunkt enn de pleier å være.

– I hvert fall er nervene i rute, sier Marit.

Revyen er regissert av Anita Nyhagen og billettsalget er i gang på hoopla.no.

– Men man får også kjøpt billetter på Bunnpris på Sylteosen, sier Torgny Håseth.

– Det er ikke alle som ser poenget med internett. Du vet, «stængammel i sinn, men ikke i skinn!»

HVA: Dotten-revyen 2017

TID OG STED: Bygdehuset Vonheim 29. sept. kl. 19.00 og 30. sept. kl. 19.00 med dans