Nystartet arkitektkontor i Molde får støtte fra fylket

Kultur

MOLDE: Det er Line Heggheim Braute og Gunnar Gjerde som står bak det nyetablerte arkitektkontoret Tind & Tyri Arkitekter AS.

– Arkitektene er opptatt av mer enn form – de brenner for en helhetlig arkitektur som kan øke kvaliteten på nærmiljøet. Ideen til Tind og Tyri Arkitekter er å ta utviklerrollen i egen regi. De ønsker å bruke stipendet til å teste ut denne modellen som et eventuelt nytt marked for arkitekter. Kontoret har valgt å være godt synlige i byen, noe de håper vil bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med en arkitekt, heter det i en pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Også kunstner Siri Skjerve fra Surnadal, modellør og gipsmaker Peder Alme fra Ålesund og Hallstein D. Mala i Ranglefant Film får stipend på 100.000 kroner.

Det er fjerde gang fylkeskommunen lyser ut dette stipendet, og det kom inn i alt 17 søknader. Stipendet skal støtte gründere innenfor kreativ næring som ønsker å starte bedrift i fylket.

Stipendene blir delt ut under fylkeskulturkonferansen i Ålesund torsdag 28. september.