Ny, internasjonal pris til ung filmskaper fra Molde

Kultur

MOLDE: Filmskaper Bendik Gunnarson Mondal fra Molde vant prisen for beste utenlandske film for «I’m Free» under den årlige dokumentarfilmfestivalen Docutah, i regi av Dixie State University in St. George, Utah.

65 filmer fra 20 land deltok, skriver festivalen på sine nettsider.

På norsk har den nesten tjue minutter lange dokumentaren, som Mondal har laget sammen med Edvard Karijord, tittelen «I Det Fri». Også filmfotograf Christian Karlsen har bidratt til filmen, som handler om en tragisk sak.

Den 8. oktober i 2013 forsvinner Geir Karijord i Romsdal. Hans familie etterlates i uvisshet om de skal sørge over deres tapte bror og sønn, eller skal de håpe på at han vil returnere hjem en dag. Filmen forteller familiens historie etter Geirs forsvinning. Det er en intim og nær dokumentar om tap, håp og å leve med ubesvarte spørsmål.

Filmen har allerede høstet flere priser og utmerkelser. I mars vant den beste kinematografi under Amanduspris-utdelingen på Lillehammer.

Mens Mondal er fra Molde er Edvard Arntzen Karijord fra Øksnes i Nordland. De to studerte film sammen ved Westerdals i Oslo fra 2013 – 2016. I Det Fri er deres eksamensfilm derfra. Filmen er blitt vist også ved Tromsø Internasjonale Filmfestival, og på en internasjonal filmfestival i Polen.

Bendik Mondal jobber til daglig i produksjonsselskapet Monster som utvikler.