Spannande haust på Aukra-biblioteket

Kultur

AUKRA: Aukra folkebibliotek blir fram mot jul ein viktig møteplass for aukraværingar som vil oppleve, lære og diskutere.

Famnar vidt

Startskotet for hausten gjekk med utstillinga «Oppvekst», eit samarbeid med Aukra sogenemnd, der historiske bilete frå barndommen er stilt ut i biblioteket sine lokaler.

– Utstillinga er ein del av arrangementsrekka «Oppvekst», som vi har i samarbeid med kulturavdelinga i kommunen. Vi stasar mest på arrangement for barn denne hausten, men vil også tilby foredrag for voksne, fortel biblioteksjef Anne Elin Øverbø.

Allereie har det vore foredrag om barnearbeid og klovneforestilling for barn.

– 29. september prøver vi noko vi aldri har gjort på biblioteket før, nemleg konsert. Trondheims-bandet Mandarinsaft spelar for barn i alle aldrar og det gler vi oss veldig til, fortel Øverbø.

Samarbeid

Bloggar Julianne Lyngstad besøker biblioteket i oktober, for å fortelje om mat for sensitive magar – her blir det også anledning til smaksprøvar.

– Vi har også inngått samarbeid med Bjørnsonfestivalen og vil ha eit SamLES-arrangement i november. Konseptet er ennå litt i støypeskeia, seier bibioteksjef Øverbø.

Sist på året blir Aukra gjennom tidende lansert i desember.

Gler seg til nye lokaler

– Konsert, mat, foredrag og utstillingar i eit nedslitt lokale på Falkhytten. Dette må da verte ei utfordring?

– Ja, det er ikkje optimalt, men vi får gjere det beste ut av det vi har. Lokala i dag vert mykje brukt, sjølv om vi gjerne skulle sett enda meir aktivitet. Men slik forholda er, innbyr ikkje biblioteket til lengre opphald, så vi gler oss veldig til nye lokaler i det framtidige kulturhuset, tilpassa moderne bibliotekdrift. Då kan vi samarbeide tettare med offentlege og frivillige instansar, seier Øverbø.

– Når kan de rekne med å flytte inn i nye lokaler?

– Det veit vi ikkje heilt enda. Soltun skal rivast neste haust og då skal vi inn i midlertidige lokaler på gamle Aukraheimen. Der blir vi nok eit par-tre år. Det blir litt av ein jobb å flytte, men så får vi jo rydda litt samtidig! I mellomtida får vi berre vere tolmodig.