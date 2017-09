Fugellis folketale i Molde

Kultur

Legen, professoren og samfunnsdebattanten Per Fugelli holdt årets folketale under Bjørnsonfestivalen i 2014. At det var et populært valg vitnet en fullsatt Plassen-trapp om.

- Det er publikumsrekord i dag. Dette slår vel til og med Linda Eide i fjor, sa konferansier Vidar Kvalshaug før han introduserte hovedpersonen.

Fugelli snakket om trusselen mot den norske folkesjela i en tale som var tettpakket med litterære referanser og politiske spark. Askeladden var gjennomgangsfigur.

- Er Askeladden død? undret Fugelli og fortsatte med å trekke fram eventyrheltens snillhet, tillitsfullhet, latskap, nysgjerrighet og opposisjonelle atferd i en beskrivelse av det vi må holde fast på for å bevare den norske folkesjela.

Publikum lot seg tydelig engasjere av Fugelli og mange ville snakke med ham etter opptredenen. Det var tydelig at taleren sjøl også ble rørt av responsen og tilbakemeldingene han fikk.