Elektrisk stemning på Hjertøya

Kultur

Sola steker i det Jørgen Astad skysser nok en gjeng ivrige festivaldeltakere over Moldefjorden. Han er båtsjef, og har så å si kjørt non-stop siden festivalen startet. På Hjertøya har festivaldeltakere for lengst stått opp og startet dagen. Yoga, live-kunst og elektromusikk fyller øya. Arrangørene gliser fra øre til øre, og er strålende fornøyd med helga hittil.

- Det har gått over all forventning, og det er helt fantastisk å være her. Bare se deg rundt! Sier Devi Roxanne Persaud. Medarrangør Henrik Sæther er også fornøyd, og stiller i dagens kanskje mest fargerike antrekk.

- Dette er magisk. Det er så mye kjærliget og glede i lufta, sier han. Og mer skal det bli, for arrangørene har hørt rykter om at mange tar turen over fjorden lørdag.

- Vi har hatt rundt 210 betalende deltakere til nå, men tror det blir over 300, sier Persaud.