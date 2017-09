Taler saken til dødsdømte i Iran

Kultur

Samtalen med Mostafaei på Plassen torsdag ettermiddag ble ledet av Amnesty Norges generalsekretær, John Peder Egenæs. Den tok utgangspunkt i den nylig utgitte boka «I skyggen av Sharia», skrevet av Mohammad Mostafaei og forfatter Odd Myklebust. Boka setter lys på de umenneskelige dødsstraffene i Iran.

Vil skape debatt

Gjennom mange år har den iranske forsvarsadvokaten Mohammad Mostafaei kjempet for menneskers rettigheter, og særlig de som har vært rammet av dette lovsystemet. Han har vært spesielt aktiv med å forsvare mindreårige.

– Jeg vil hjelpe for å endre, utalte Mostafaei på spørsmålet om hva som var budskapet hans.

Han forventer at boka vil skape debatt, åpne for diskusjoner og informere om betydningen av Sharia.

Hva er Sharia?

Sharia er et strengt lovverk og hvis man bryter noen av lovene kan det føre til alvorlige straffer som pisking eller henrettelse. I dagens samfunn er det blitt bedre i Iran, men det er fortsatt en minoritetsgruppe som vil ha denne loven. Denne minoritetsgruppen består av de som har stor makt.

Vanskelig å reise hjem

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, samarbeider tett med Mostafaei siden de mener han trenger beskyttelse fra de som leder landet. Drar han hjem til Iran igjen risikerer han fengselsstraff.

– Jeg kan ikke komme tilbake på grunn av det jeg gjorde, fortalte Mostafaei.

Videre sa han at alle har håp, men regimet er etter han, og det kan bli vanskelig å reise hjem igjen.

Et øye for et øye

I Iran blir et mord sett på som et forhold mellom offeret og offerets familie, og gjerningsmannen og gjerningsmannens familie.

– Staten er en slags mellommann, fortalte Egenæs.

Offerets familie kan nemlig velge mellom hevn eller erstatning i form av penger for eksempel.

– Bokstavelig talt et øye for et øye, sa John Peder Egenæs.

Hva kan gjøres?

Mostafaei og Egenæs mener at det viktigste er en endring i Iran. Det er mange måter man kan hjelpe til for å få til dette, for eksempel ved å delta på aksjoner som underskriftskampanjer. Han mener det at folk som er opprørt og hever stemmen sin på en forsiktig måte blir lagt merke til i Iran.

– Dette viser jo Mostafaeis historie, for det var jo han som virkelig klarte å skape oppmerksomhet omkring disse dødsdømte.

Egenæs sa at det var da de begynte å forfølge han, helt til han måtte flykte.