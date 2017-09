Hyller HV-soldater med ny låt og musikkvideo

Kultur

– Å ha soldater i hele landet nødvendig. Vi vil ikke ha militære tomrom, vi må lære av historien vår, sier vokalist Maiken Nakken.

Hun har laget den nye låta "Kjære HV-soldat", for å markere viktigheten av HV-11, som har tilholdssted på Setnesmoen på Åndalsnes.

Kutt i HV-11, og mulig nedleggelse har vært på politisk dagsorden lenge. Denne uka ble HV-11 fredet, i alle fall for en periode.

– HV-soldaten er en trygghet vi ønsker å ha her. Vi ønsker at flere skal se verdien i at de er her når vi behøver det, og bruker musikk og musikkvideo som virkemiddel, sier Nakken.

Låta er produsert av Jonas Høgseth, og ble sluppet på Spotify fredag 8. september. Musikkvideoen ble lagt ut på Facebook en uke i forkant, og har rukket å få nær 35.000 avspillinger.