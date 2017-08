Her blir Moldes første utekino

MOLDE: Initiativet til utekinoen kommer fra Kristin Hammarbäch, daglig leder i Molde sentrum.

– Jeg har bodd i Oslo i flere år, der utekino er etablert. Jeg synes det er fint å kunne se en film ute, det blir en spesiell stemning. Og vi er stadig på jakt etter nye aktiviteter som trekker folk til sentrum, forteller Hammarbäch.

Viser to filmer

Da Hammarbäch luftet ideen for Molde kino, viste det seg at også Rabalderfestivalen hadde lyst til å få til utekino. Nå blir gratistilbudet et spleiselag som også sponses av Sparebanken Møre.

To filmer skal vises torsdag 31. august: Animasjonsfilmen Richard Storken kl. 18.30 og De urørlige kl. 21.00. Filmene er valgt av kinosjef Geir Hammerø.

– Til barna og familiene har vi valgt en relativt fersk, norsk co-produksjon, som har hatt suksess verden over. Utfordringen ute er at filmen må passe til alle, og det gjør denne morsomme filmen. Også voksenfilmen vet jeg treffer bredt, også blant unge voksne, sier Hammerø.

– Dessuten kommer diskoundulaten Kiki fra filmen, som barna kan få ta bilde med. Det blir også tilbud om mat, snacks og drikke på Rådhusplassen, fra aktører som Medly Food, Fole Godt, Tapp & Kork og Big Bite, sier Hammarbäch og legger til at arrangementet er alkoholfritt.

Verdens første utekino i Molde

Hammerø forteller at det er Bygdekinoen i samarbeid med Molde Forum som teknisk gjennomfører framvisningen.

– Det blir satt opp et lerret, på 5 x 8 meter så vidt jeg vet. Været vil avgjøre hvor lerettet blir plassert, sier Hammerø.

Han forteller at i motsetning til de fleste andre utendørsarrangement, ønsker utekinoen seg overskyet vær.

– Utfordringen her på Nordvestlandet i forhold til Oslo, er lysforholdene. Det er ganske stor forskjell. Vi er spentr, men tror vi har funnet fram til gode kompromiss på tidspunkt og lysforhold, sier Hammerø.

De tre forteller at responsen på utekinoen allerede er god.

– Vi forventer full rådhusplass, sier Hammarbäch.

– Kan det blir gjentakelse?

– Såklart! Vi håper det blir en årlig happening i Molde, sier Eivind Fadnes i Rabalderfestivalen.