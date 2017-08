Løkta åpner dørene for musikkfest

Molde Fjordstuer har fått mange henvendelser etter avlysningen av Skyhøtfestivalen. Disse har kommet fra aktører som har vært direkte og indirekte involvert i festivalen, forteller driftsdirektør Terje Hatlen-Stokke i Classic Norway i en pressemelding fredag kveld.

Skyhøyt på firmafest

En av henvendelsene var fra et firma i Molde som hadde 220 billetter til festivalen, og skulle bruke disse i forbindelse med sin sommerfest, sier Hatlen-Stokke.

– Også artister som skulle opptre på festivalen, har tatt kontakt for å sjekke muligheten til å åpne Løkta og gjennomføre en konsert der, sier han.

Snakket med Skyhøyt-sjefen

Driftsdirektøren sier at Classic Norway har vært skeptisk til å gjennomføre dette.

– Men etter en samtale med festivalleder Pål Henning Ilstad, velger vi nå allikevel å gjennomføre en konsert på Løkta lørdag. Pål Henning Ilstad er glad for at spesielt Ogras får scenetid på denne konserten, og at vi også har et konserttilbud i Molde i helgen.

I tillegg til Ogras, vil Sould Out med Knut Marius Djupvik og andre gjester spille. Det jobbes med å få på plass en endelig setliste.

Hatlen-Stokke opplyser at billettprisene blir 200 kroner, og 100 kroner for dem som kan vise fram billett fra Skyhøyt.

– Molde Forum har sagt seg villige til å stille med spons av scene for å få dette på plass, sier driftsdirektøren.

Han understreker at alle billettinntektene vil gå til å dekke produksjonen av konserten.