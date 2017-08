Det lokale bandet fra Rauma skulle spille på Skyhøyt lørdag 26. august. Nå vet de ikke hva som skjer.

– Vi vet absolutt ingenting annet enn det som står i avisa, sier Paul Richard Solåt, som er bosatt i Isfjorden.

– Vi håper jo fortsatt det blir et alternativt opplegg. Vi er klare for å rocke Molde, vi, sier Solåt.

– Dere frykter ikke å ikke få betalt?

– Vi er band på kontrakt, så det må vi gå ut fra at vi får. Det er jo snakk om litt andre summer med lille Ogras enn Matoma, sier Solåt.

– Reaksjonen da du så nyheten?

– Utrolig kjipt. Dette er bare trist. Vi hadde gleda oss veldig, og hadde en god spot mellomstore artister lørdag.Men vi har altså fortsatt et håp om å lage god stemning i Molde, sier Solåt.

Ine Hoem henviser til sin manager Lars Hustoft for kommentar.

– Vi har egentlig ikke noe mer å si til dette, det er det Atomic som tar seg av – utover at vi synes det er trist for arrangøren, for artistene og for publikum, sier Hustoft.

Alle toppartistene trekker seg fra Skyhøyt Nico & Vinz, Röyksopp, Matoma, Matilda, Ine Hoem, Oslo Ess, OnklP & De Fjerne Slektningene, El Cuero, Kvelertak og Vazelina Bilopphøggers kommer ikke til Molde.