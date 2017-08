– Så vondt at jeg nesten ikke finner ord

Flere bokingbyråer har torsdag valgt å trekke artistene sine fra Skyhøyt-festivalen på grunn av manglende økonomiske garantier og manglende tillit til arrangøren. Uten de største artistene som Nico & Vinz, Röyksopp, Kvelertak og en lang rekke andre store navn var festivalen sjanseløs.

– Vi føler vi blir dolket i ryggen. Vi har jobbet knallhardt den siste tiden for å få til dette, og for å finne en løsning slik at festivalen kunne arrangeres som planlagt. Vi har sett på en rekke alternativer. Men når bookingbyråene tar artistene fra oss, da har vi ingen mulighet til å gjennomføre, sier festivalsjef Pål Henning Ilstad.

Skyhøyt har torsdag kveld publisert denne pressemeldingen på sin Facebook-side:

«Det er med dyp skuffelse og beklagelse at årets skyhøye festival må avlyses. P.g.a lavt billettsalg har festivalen helt frem til i dag sett og håpet på å komme til enighet med artister og management for en gjennomføring. Det har vært jobbet iherdig med å finne lønninger t.o.m. torsdag 24/8-2017. Vi er SVÆRT leie oss for at vi nå må si stopp, men finner det uforsvarlig skulle gå videre inn i et arrangement med så mye usikkerhet.

Refusjon av billetter kjøpt i inneværende uke gjøres til support@tikkio.com. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har dette klart.»

Alle toppartistene trekker seg fra Skyhøyt Nico & Vinz, Röyksopp, Matoma, Matilda, Ine Hoem, Oslo Ess, OnklP & De Fjerne Slektningene, El Cuero, Kvelertak og Vazelina Bilopphøggers kommer ikke til Molde.

– Utrolig kjipt Ogras-vokalist Paul Richard Solåt håper forsatt det blir et alternativt opplegg.

– Trist at det ble slik Rockebandet fra Kristiansund hadde gledet seg til å spille på Skyhøyt.