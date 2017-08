Stolt Rabaldersjef etter barnefestivalen

– Festivalen hadde 1.677 unike besøkende, noe vi er meget godt fornøyd med. Økonomisk endte det bra, og vi mener vi lykkes godt med å mobilisere lokalt næringsliv. Vi går med et lite overskudd, som vi tar med oss inn i neste års festival, forteller festivalsjef Eivind Fadnes etter at oppsummeringen av 2017 er klar.

(Se video i vinduet over.)

Tilbakemelding fra 400

Sceneprogrammet gikk etter planen og det ble vist 20 unike innslag på festivalens fire scener og kunstneriske samlingspunkt.

– Det var fullt på alle forestillingene, noe som tyder på at vi traff godt med arenalogistikken. Det var høyt kunstnerisk nivå, sier Fadnes.

– Det bekreftes også i tilbakemeldingene fra 400 publikummere i en spørreundersøkelse, sier Fadnes.

Ungdomskonserten 30. juni hadde derimot bare 41 besøkende.

– Det er vi selvsagt ikke fornøyde med. Vi traff ikke med verken markedsføring eller datoen, sier Fadnes.

80 frivillige i sving

Festivalen hadde 80 frivillige i sving fra opprigg til nedrigg. – Vi er veldig takknemlig for hjelpen og kjempefornøyd med de som bidro. Neste år må vi øke antallet noe, sier Fadnes, som også skryter av de lokale samarbeiddspartnerne.

– Hva annet har dere lært til neste år?

– Det er jo barnas opplevelse som er viktig, og vi kommer til å se på sceneløsninger og program for i enda større å grad få til det. Vi ser at enkelte av artistene kanskje var en større opplevelse for de voksne enn barna. Vi kommer også til å jobbe enda mer med aktivitetene på festivalen, som var ekstremt populære, sier Fadnes.