Mange romsdalsstemmer til Operafestukene

KRISTIANSUND: Tirsdag lanserte Operaen i Kristiansund sitt program for 2017 og 2018. Fra før er det kjent at operaen Carmen og Cole Porter-musikalen Kiss me Kate blir hovedsatsinger under Operafestukene i 1.–17. februar. Nå er også resten av programmet klart.

Ole Andreas Silseth, Jannike Kruse, Inger Lise Bøe Bævre bidrar på utekonserten Allsang i Vanndamman. Den 21. oktober kommer Reza i Ragazzi, og sjølsagt settes Nøtteknekkeren opp før jul; i år 7–10. desember.

Operafestukene markerer et jubileum; i 2018 er det 90 år siden Operaen i Kristiansund framførte sin første helaftens forestilling. I hovedsatsingene er blir det flere lokale stemmer på scena. I Carmen har Beate Mordal rollen som Frasquita, mens Yngve Gåsøy har rollen som Fred Graham i Kiss me Kate. Odd Arne Halaas og Ole Andreas Silseth blir også med i musikalen.

Dessuten blir det premiere på Frode Alnæs konsertforestilling Min dans på strenger.