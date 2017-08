«Rypdals barn» hyller en annerledes gitarhelt

– Det burde vært så mye mer, sier Hedvig Mollestad Thomassen om gjenkjennelsen tresfjordingen Terje Rypdal har fått for sin betydning for gitarer, gitarister og gitarspill.

Ordene faller i omslagsteksten til Terje Rypdal-hyllesten «Sky Music», som slippes fredag denne uken – to dager etter at Norges verdenskjente gitarhelt fyller 70 år 23. august. Teksten er skrevet av Rolling Stone-redaktør David Fricke, som erklærer seg som livslang fan av nordmannen.

Til NTB sier Hedvig Mollestad at det Rypdal har stått for som elgitarist i en jazzaktig sfære, er like stort i det feltet som Jimi Hendrix er i sitt.

– At Bill Frisell er med på hyllesten, sier noe om Rypdals betydning, sier hun om «Sky Music», som samlet en hærskare med gitarister og andre instrumentalister fra Skandinavia og resten av verden:

Fra Norge Ståle Storløkken (Elephant9, Supersilent), bassist Ingebrigt Håker Flaten (Scorch Trio, The Thing), trommeslager Gard Nilssen (Bushman ́s Revenge), gitaristene Even H. Hermansen (Bushman ́s Revenge) og Hedvig Mollestad, samt Snah fra Motorpsycho. Fra Finland gitarist Raoul Björkenheim (Scorch Trio), fra Sverige Reine Fiske (Dungen), og fra USA Henry Kaiser, så vel som Jim O'Rourke, Bill Frisell, Nels Cline og David Torn.

– Annerledes gitarhelt

Albumet gis ut av Rune Grammofon, men ideen kom helt fra USA – og gitaristen Henry Kaiser. Han ville ha med så mange av «Rypdals barn» som mulig. Til Fricke fastslår Kaiser i liner notes-ene at Rypdal «er en annerledes gitarhelt» og utdyper det slik:

– Hendrix, B.B., Django Reinhardt – er de heltene dine, prøver du å høres ut som dem. Rypdal inspirerer deg til å høres ut som deg selv. Han åpner en dør inn til en annen virkelighet, slik den beste kunsten gjør. Og den opplevelsen åpner en ny dør. Du finner dine egne dører å gå gjennom.

Men Kaiser medgir at han ikke hadde «noen anelse» om at Rypdal var det han kaller «en genuin, kommersielt etablert gitarhelt i Skandinavia, i Hendrix-B. B. King-Eric Clapton-betydningen av ordet». Det ante de ikke i USA.

Hedvig Mollestad Thomassen ler, og sier at det er typisk for Terje Rypdal «å gå tungt inn i det med begge beina».

– Fra Vanguards til freeimprogalskap med Garbarek, fra sfærisk 70-tallsjazz til 80-talls jazzrock med Chasers – og å skrive et symfoniverk med lyden av et F-16, til at han i dag har nytt band. Jeg tror det handler om nysgjerrighet, og målbevissthet, sier hun til NTB.

– Han vet om det

– Hvordan var det å gå i studio i Halden med et så sterkt gitaristfelt?

– Begrepet «The Children of Rypdal» høres litt ut som en skrekkfilmtittel, og det kan være passende! ler hun:

– Det var sterke saker. Alle hadde vi en ekte, og nær, kjærlighet til Rypdals verk, så vi måtte ta og gi. På noen låter er alle vi gitaristene med! Det er fantastisk at det ble gjort på denne måten. Vi føler alle gjeld til Terje Rypdal, og det han har betydd både for vår egen musikk, så vel som utviklingen av gitarspill og musikk generelt.

– Hva synes Rypdal selv om «Sky Music»-prosjektet, tror du?

– Vi vet at han vet om det, og han har gitt oss lov til å gratulere ham på denne måten!

Jubilanten selv stiller til to konserter på Nasjonal Jazzscene Victoria , der han fredag 25. og lørdag 26. august spiller eldre, men revitaliserte låter fra Chasers- og Odyssey-tiden med sitt nye band Conspiracy og gjester.