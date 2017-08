a-ha og Sigrid til Jugendfest 2018

Allerede nå kan arrangøren bekrefte to av headlinerne til neste års festival. Disse ble først annonsert etter konserten med Kygo under Jugendfest på Color Line Stadion lørdag, skriver Momentium i en pressemelding.

Arrangøren opplyser at Jugendfest 2017 totalt hadde 24.000 besøkende på to dager - i tillegg kom barnefestivalen Minijugend med 11.000 besøkende på dagtid lørdag.

a-ha

a-has forrige verdensturne i 2015/2016 ble sett av mer enn 500. 000 mennesker. Sommeren 2018 legger bandet ut på nok en verdensturne, etter å ha gjennomført MTV Unplugged turneen vinteren 2018.

Denne ble startet tidligere i sommer, da bandet oppholdt bandet seg på Giske utenfor Ålesund. Der spilte inn en akustisk plate i «MTV Unplugged»-serien fremfor et fåtall publikummere. Plate og DVD er ventet allerede til høsten, heter det i pressemeldingen.

Sommerturneen vil kun inneholde noen få konserter i Norge. Da Kongsberg Jazzfestival nylig annonserte bandet til neste års festival ble 6000 billetter revet bort på rekordtid.

Sigrid

- Sigrid har prestert kunststykket å være en snakkis før hun i det hele tatt hadde gitt ut musikk. Men da hun presenterte sin debutsingel «Don’t Kill My Vibe», viste hun at hun kan leve opp til forventningene. Platekontrakt med legendariske Island Records (U2, PJ Harvey), 1 million streams på Spotify i løpet av tre dager og en internasjonal hype vi knapt nok kan huske maken til i nyere norsk pophistorie, skriver arrangøren.

Hun har vært tatt ut som «Up Next»-artist hos Apple Music og opptrådt på «The Late Late Show with James Corden», som er et av USAS største talkshow. Fremføringen fikk Corden til å storme opp på scenen, kaste seg om halsen på Sigrid, mens han utbrøt «That was great! Oh my god!».

- Det er ingen tvil om at 20 år gamle Sigrid er et talent utenom det vanlige, som alltid leverer klasse med den største selvfølgelighet og med et stort smil om munnen. Stikkord for en typisk konsert med Sigrid er: fantastisk vokal, knallsterke låter og en utrolig tilstedeværelse på scenen, skriver arrangøren.

Datoene for Jugendfest 2018 blir 17.-18. august.