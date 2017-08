Prebz og Dennis kommer til Molde igjen!

Flere hundre barn og ungdom var i ekstase da Preben Fjell og Dennis Vareide, bedre kjent som Prebz og Dennis, hadde show på Amfi Roseby oktober i fjor.

Nå kommer YouTube-stjernene kommer til Molde igjen. Denne gangen for å være konferansierer under Mini-Skyhøyt, som arrangeres lørdag 26. august ved Aker stadion, hvor The Vamps, Vilde og Anna og Cir.Cuz skal spille.

Prebz og Dennis laster opp videoer fire ganger i uken, hvor innholdet er basert på humor, sketsjer og utfordringer. De filmer også seg selv mens de spiller spill som Minecraft, GTA og Garry's Mod. Duoens YouTube-kanal har over 236.000 abonnenter, og videoene har over 159 millioner visninger.

For tiden er de aktuell med kinofilmen «Prebz og Dennis: The Movie», som hadde premiere 11. august.