The Vamps kommer til Skyhøyt!

Enda et navn er nå klart på Skyhøyt-plakaten. The Vamps kommer til Molde når festivalen sparkes i gang fredag 25. august.

– Fredag skal bandet avslutte innspillingen av sin nye musikkvideo med en fantastisk live-opptreden i Molde. Her blir det verdenspremiere på deres nye singel. Bandet avslutter fredagen på hovedscenen med to-tre sanger i samarbeid med Matoma. Lørdag spiller de på Mini-Skyhøyt, som arrangeres mellom klokken 11.00 og 14.00, opplyser festivalsjef Pål Henning Ilstad i en pressemelding fredag.

Bandet er kanskje mest kjent for samarbeidet med Matoma og sangen «All Night», som nå er streamet 260 millioner ganger på Spotify. Musikkvideoen har over 32 millioner visninger på YouTube. Se musikkvideoen her!

– I mai varmet Marcus & Martinus opp for dem i Liverpool. Låtskrivere som Espen Lind og Asmund Bjørklund har tidligere bidratt på flere av bandets utgivelser, skriver Ilstad, og legger til bandet allerede har rukket å bli sammenlignet med One Direction i England.

– Vi håper at unge som eldre benytter denne muligheten til å oppleve bandet live i Molde, og vil være med å skape historie på bandets musikkvideo, avslutter han.

Fra før av er det klart at Anna og Vilde og Cir.Cuz er en del av barne- og ungdomsprogrammet lørdagen. Slik ser resten av Skyhøyt-programmet ut:

Fredag 25. august:



17:15 - 18:00 Vazelina Bilopphøggers (Hovedscene)

18:00 - 18:45 Matilda (Scene vest)

18:45 - 19:30 Red Hot (Hovedscene)

19:45 - 20:30 Ine Hoem (Scene vest)

20:30 - 21:30 Kvelertak (Hovedscene)

21:30 - 22:30 OnklP og de fjerne slektningene (Scene vest)

23:00 - 00:30 Matoma (Hovedscene)



Lørdag 26. august:



17:15 - 18:00 Oslo Ess (Hovedscene)

18:00 - 18:45 Bacall (Scene vest)

18:45 - 19:45 Tungevaag & Raaban (Hovedscene)

19:45 - 20:30 Ogras (Scene vest)

20:30 - 21:30 Nico & Vinz(Hovedscene)

21:30 - 22:30 El Cuero (Scene vest)

23:00 - 00:30 Röyksopp (Hovedscene)