Fridtjof på full fart til Fræna

– Dette blir bra! Jeg gleder meg til å komme oppover. Det er liksom noe annet å showe foran en livat forsamling enn å stå inne i et teater. Nå håper jeg folk stimer utover til Elnesvågen etter fotballkampen, sier Øivind Blunck, og sikter til oppgjøret mellom Molde og Rosenborg på Aker stadion kl. 18.00 lørdag.

Til å danse og le av

Den folkekjære komikeren er i ferd med å pakke for helga i det Romsdals Budstikke når ham på telefon.

– Selv tar jeg og de to spreke damene mine, Katarina Lund og Elin Tossavainen, flyet. Fridtjof har jeg sendt avgårde på mopeden, fleiper Blunck, og røper at også en stor varebil og hans trofaste kapellmester Petter Anton Næss er underveis.

– Hva slags show får publikum servert lørdag kveld?

– Det blir en drøy time med sang, dans, og alt fra Roy Orbison til Fridtjof og monologer - du veit, sketsjen «Fest i magan» - i en drøy time. Og blir det god stemning, kan jeg gjerne holde på lenger. Jeg kan love folk at de både får danse og le, sier Blunck, som ikke ser bort fra at en god, gammel kjenning fra 80-tallet også dukker opp.

På laksefiske

Blunck forteller at mopeden til Fridtjof, den 25 år gamle Tempo Corvetten, nylig er overhalt med det svenske trimmingsettet Snabba Blixten og blant annet har fått ny vindskjerm.

– Nå er’n god som ny!, sier Blunck, som i Fridtjofs figur både kjører inn og steiler mopeden på scena. Så fort kan det faktisk gå i svingen at han har kjørt av scenekanten.

– Jeg har hatt noen ulykker, men prøver å unngå det. Det tar jo et halvt år å komme seg på beina igjen!

– Hva er det ved Fridtjof som gjør at han fortsatt fenger i 2017?

– Jeg tror det skyldes at jeg holder meg til kjernen. Noen komikere blir fristet til å legge til for mye, da kan det lett skli ut. Jeg har beholdt både den samme skinnjakka og den samme mopeden, sier Blunck, og avslører at han etter helga skal på laksefiske i Surnadal.

– Så du er laksefisker?

– Nei! Det er nettopp det jeg ikke er. Men jeg skal prøve å lære og har ikke så store forhåpninger. Men hvis jeg tar den minste stanga og den dårligste snella, blir det vel!

Snart 50-årsjubileum

I 48 år har han holdt det gående i bransjen. Og han har ingen planer om å gi seg ennå.

– Jeg gir meg ikke før jeg må. Når du har holdt på så lenge, er det lite å erstatte det med. Det kan fort bli tomt, sier Blunck, som også i år skal juleturnere med Elisabeth Andreassen og Tor Endresen.

– Jeg har nok å gjøre neste år. Så får vi se året etter.

– Da er det 50-årsjubileum?

– Ja. Jeg vet ikke om det blir markert smått eller stort. Det viktigste er at det blir riktig markert. Og det er ute på vegen.