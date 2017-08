- De leverer som bare rakker'n!

Sjefen for Nordsjøfestivalen i Elnesvågen i Fræna, Thor-Egil Dale, har akkurat hentet bandet, med vokalist Dennis Locorriere fra originalbesetningen i front, på flyplassen på Årø.

- De var i veldig godt humør. Locorriere fortalte at han har "vært overalt" i Norge, men jeg er usikker på om han har vært på disse trakter før, sier Dale, og forteller at besetningen består av 11 personer, sju i bandet, og fire bak scena.

Største produksjonen i festivalens historie

Festivalsjefen forteller at bookingen av det amerikanske bandet, som han sjøl alltid har vært fan av, kom litt tilfeldig.

- Det viste seg at de skal til Sotra lørdag, så da gikk det an å legge turen innom her, sier Dale, som nylig opplevde bandet på Treungen-festivalen i Telemark.

- De leverte som bare rakker'n...! Og her hos oss blir det jo en mer intim setting, siden vi kjører konserten inne i hallen, sier Dale, og legger til at produksjonen er den dyreste i festivalens historie.

- Hvor mange publikummere bør dere ha i kveld?

- Vi har solgt 300-400 billetter på forhånd, på nettet, men pleier å selge en del i døra. Så nå håper jeg folk gir bånn gass og kommer seg på konsert. Vi har budsjettert med 1.000 solgte billetter, sier Dale.

– Velkommen til oss! Dugnadsgjengen håper på finvær og storinnrykk i helga.

- Stort at Dr. Hook kommer

Jan Eide, som er musiker og har drevet platebutikk i Molde i årevis, mener det er stort at Dr. Hook kommer til Elnesvågen.

- Dr. Hook er ikke det jeg sjøl har spilt mest av i heimen, men det er det jeg har solgt mest av i butikk, humrer Eide.

- Hva kjennetegner nettopp dette bandet?

- De kombinerte humor og rockepop på en helt egen måte. Tekstene, skrevet av Shel Silverstein, var gode. Det er han som har skrevet Sylvias Mother og The Cover of Rolling Stone. De var særegne, de hadde sin egen stil, og ble en voldsom hitmaskin, sier Eide.

- Hvor stort er det at de kommer til Elnesvågen?

- Det er stort, men de har også spilt og turnert mye rundt. Det er litt som at Smokie kommer til Otrøya. Men det kan fort bli suksess, dette er en folkelig booking i positiv forstand. De står jo bak noen udødelige låter, mener Eide.

Lapp over øyet

Dr. Hook ble dannet i 1968 av vokalisten og gitaristen Ray Sawyer (f. 1937), vokalisten og bassisten Dennis Locorriere (f. 1949), keyboardisten Billy Francis (f. 1942), steelgitaristen George Cummings (f. 1938) og trommeslageren Jay David (f. 1942), i følge en artikkel i Store Norske Leksikon forfattet av Jon Vidar Bergan.

Sawyer mistet høyre øye i en bilulykke og ble kalt Dr. Hook fordi hans øyelapp minnet folk om kaptein Krok. Han og Locorriere har ganske like sangstemmer, men det var Locorriere som sang de fleste hitene.

Bandet kalte seg først Dr. Hook and the Medicine Show, spilte rootsmusikk med morsomme tekster og fikk USA-hits med to sanger skrevet av Shel Silverstein: Sylvia's Mother (1972) og The Cover Of Rolling Stone (1973). De ble utvidet i etterkant av debutalbumet Doctor Hook And The Medicine Show (1972) med gitaristen Rik Elswit (f. 1945) og bassisten Jance Garfat (f. 1944). John Wolters (1945–97) overtok trommene i 1973.

Dårlig albumsalg bidro til at bandet gikk konkurs i 1974. Året etter forkortet de navnet til Dr. Hook og satset på ballader og glatt countrypop. Gruppa ble oppløst i 1985, men Sawyer har siden 1987 hatt sin egen versjon, Dr. Hook featuring Ray Sawyer. Og Locorriere har siden 1996 turnert hyppig med gamle hits blandet med sine nye sanger.

Det er altså Dr. Hook med selveste Dennis Locorriere som nå kommer til Elnesvågen. I bandet finner vi John Maher (musikalsk leder), Damien Cooper (gitar/vokal), Willie Dowling (keyboard/vokal), Michelle Cordelli (vokal), Accy Yeates (trommer/perkusjon) og Jon Poole (bassgitar/vokal).

Konserten starter kl. 21.30 fredag kveld.