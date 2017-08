Kunstner søker 1200 Norgesglass

Det begynte med et besøk på Norsk myrmuseum på Smøla, som blant annet forteller om Ny Jord-prosjektet på Nordvestlandet.

– Det var rett og slett bevegende, å se og lære om myrdyrking. Og så ble jeg så fascinert av torv og mose! Inspirert av museet fant jeg ut at jeg vil bygge et hus, det norske hus, ved hjelp av Norgesglass for å konservere innoldet, forteller Ine Harrang, som er en del av atelierfellesskapet Sirkel 4 i Sandvegen.

Over 3.000 sorter

Harrang forteller at hun på en venninnetur til Hardanger tilfeldigvis kom i kontakt med Sevrin Kjerland. Han og faren har tatt vare på arven etter Johan Havaas, botanikeren som brukte livet på å kartlegge mose og lav.

– Tenk at det finnes over 3.000 sorter mose og over 1.000 sorter lav. I huset skal jeg bare ha ulike sorter. Datert og merket med funnsted, og helst med art, sier Harrang, som satser på et hus det går an å gå inn i, på 1,5 x 2 x 2,5 meter. Norgesglassene skal hun lime sammen med akvariesilikon, og huset skal reises i moduler, i første omgang utenfor atelieret.

– Jeg har fått tak i en del glass allerede, men må nok ha 1200 til, sier Harrang, som også vil ta kontakt med produsenten med håp om å bli sponset.

– Jeg kan jo ikke kjøpe alt nytt, da går det med en årslønn. Noe av poenget er også at det skal ha blitt brukt til sylting tidligere, sier Harrang.

God magefølelse

Kunstneren er allerede godt i gang med prosjektet, og vil bruke tida framover til å samle mose og lav, under veiledning av fagfolk. Dessuten skal hun til Island for å lære å bygge torvhus.

– Bare på Hardanger-turen fant jeg 12 sorter, sier hun fornøyd, og viser fram de første glassene.

– Er de ikke vakre? Jeg synes glassene framhever mosen så fint!

– Hva er det ved mose og lav som fascinerer deg slik?

– Jeg liker det unnselige. Mosen roper ikke høyt, vi vil ikke ha den i plena engang, og vi må bøye oss ned for å undersøke den. En rar plante som overlever alt. En helt særegen verden, sier Harrang.

I mars fikk hun vite at hun får statens seniorkunstnerstipend - det betyr en garantert årsinntekt på 246.000 kroner i ti år framover.

– Det betyr at jeg har muligheten til å forske på dette prosjektet. Det er nå jeg har sjansen, sier Harrang, og legger til:

– Jeg har stor tro på prosjektet, og er ikke bekymret for å få nok mose og lav. Det er Norgesglassene jeg er spent på. Jeg håper de som har glass til overs tar kontakt.