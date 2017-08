– Er det noen som har et vaskebrett?

MOLDE: Di derre har to spillejobber på Raumarock torsdag; først på Nesaksla kl. 15.00, der de skal flys opp med helikopter, og seinere på hovedscena i Åndalsnes sentrum kl. 20.00.

– Vi har reist siden kl. 04.45 i morges. Og da vi landet på Årø, viste det seg at utstyret vårt er borte. Ikke bare instrumentene, men også klærne, sier Unni Wilhelmsen, som for øyeblikket er på vei i buss til Åndalsnes.

Vaskebrett søkes

Wilhelmsen forteller at det verken står på venner eller bekjente, og at festivalen selvsagt er informert om situasjonen.

– Vi jobber hardt med saken. Og stemningen er god i bussen. Vi har faktisk begynt å se humoren i det hele. Det er jo litt spennende å se hva som skjer, sier Unni.

Hun forteller at utstyret, som er relativt stort, med både keyboard og trommesett, ble plassert på egen tralle før SAS sin avgang til Molde i morges.

– I Molde var utstyret borte. Og neste ankomst er i ettermiddag, for seint for våre spillejobber, sier Unni, som opplevde å få god sørvis i skranken hos SAS.

– De har virkelig prøvd, og forstått alvoret i situasjonen, sier hun.

Uten flosshatt

Selv har Unni fått med seg eget utstyr, med unntak av flosshatten.

– Så hvis jeg spiller uten i kveld, vet alle hvorfor, sier hun.

Bandets vokalist Jo Nesbø og bassist Lars Jones er foreløpig lykkelig uvitende om situasjonen.

– De er allerede på Åndalsnes for å klatrer og vet ingenting, humrer hun.

– Men det blir konserter?

– Åja, konserter blir det! Vi er da såpass sporty, og skal nok få skramlet sammen noe å spille på, ler Unni, og forteller at trommeslager Espen Stenhammer er meget interessert i å låne et vaskebrett til bruk på fjelltoppen.

Klokka 10.30 er status at et vaskebrett er lokalisert, et keyboard er muligens på gang.

– Vanlige instrumenter er ikke så vanskelig å få lånt. Nå ringer vi og tekster folk i hytt og pine. Det ordner seg nok!